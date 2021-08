La classifica dell’oroscopo di oggi è veramente interessante: ecco i cinque segni zodiacali migliori da avere come suocera. La tua c’è?

Di che segno è la tua suocera? Sembra una domanda veramente strana, vero? Eppure è importantissimo conoscere anche il segno zodiacale della mamma del tuo partner.

Il motivo? Esistono alcuni segni che sono perfetti per fare la suocera: scopriamo oggi se la tua si posiziona tra le prime cinque in classifica!

Lo sappiamo tutti che l’argomento suocera può essere veramente “spinoso” a volte ed anche difficile da “sbrogliare”.

La nostra classifica di oggi dell’oroscopo, però, ci aiuterà a chiarire la situazione: speriamo che la tua suocera sia in classifica!

I segni zodiacali migliori da avere come suocera: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Una suocera, si sa, è per sempre. Più o meno, vero? Tradizione vorrebbe che il rapporto con la suocera sia sempre piuttosto faticoso ed impegnativo.

Magari si tratta di qualcuno che non vuole vedere il proprio pargolo adorato “volare” via dal nido oppure di una persona che difficilmente si apre a nuove situazioni.

Magari la suocera sei proprio tu (ed in quel caso, ovviamente, non diremmo mai niente di male su di te).

Il motivo potrebbe risiedere nel fatto che, inconsciamente, quasi tutti tendiamo a scegliere partner che assomigliano ai nostri genitori o con i quali replichiamo il loro stesso “percorso”. Tu e la tua suocera potreste essere più simili di quanto pensiate!

Insomma, lo sappiamo senza bisogno di tanti preamboli: l’argomento suocera può diventare presto molto spinoso e difficile!

Oggi abbiamo deciso, quindi, di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano e di indicarci quali sono i cinque segni zodiacali migliori da avere come suocera.

Leggiamo insieme la classifica di oggi dello zodiaco, sperando di trovare il nostro segno zodiacale (o quello della nostra suocera) tra le prime posizioni.

Ecco perché è bellissimo (e facilissimo) avere questi segni come suocera!

Sagittario: quinto posto

La mamma del tuo compagno è nata sotto il segno del Sagittario? Allora non avrai (quasi) problemi: evviva!

Il Sagittario è un segno estremamente allegro e rilassato, che non ha paura di affrontare situazioni nuove e che non è geloso.

L’unico problema? La suocera nata sotto il segno del Sagittario non ha assolutamente regole e lascerà che tu faccia esattamente come vuoi. Pranzo insieme? Il Sagittario non cucina, un panino andrà bene. Aiutarvi ad organizzare il matrimonio? E perché, non è meglio spontaneo? Nipoti da tenere per un pomeriggio? Saranno dei veri selvaggi alla fine della giornata con la nonna. Insomma, libertà e spontaneità… a più non posso!

Acquario: quarto posto

L’Acquario è un segno che, nonostante la sua gelosia, è (quasi) perfetto come suocera. La sua tendenza a voler far stare tutti bene, infatti, supera gelosia ed attaccamento verso i figli, rendendola la suocera perfetta!

Nel tentativo di far sentire la persona “estranea” accolta a casa, infatti, l’Acquario è sempre pronto a fare quello sforzo in più che vi farà sentire subito apprezzati.

Di certo, per conquistarli, avrete bisogno di essere gentili ed interessati quanto loro: un pensierino quando andate a cena, un fiore o anche solo un piccolo regalino una volta ogni tanto sono perfetti per entrare nelle loro grazie!

Cancro: terzo posto

Nonostante siano dei tipi piuttosto materni, i nati sotto il segno del Cancro sono a metà della nostra classifica dei segni migliori da avere come suocera.

Non sono al primo posto semplicemente per un piccolo motivo: possono essere molto gelosi (soprattutto dei loro adorati pargoli).

In realtà, però, il Cancro è un segno particolarmente accogliente e che quando conosce qualcuno diventa immediatamente il suo nuovo migliore amico.

Con loro non ci saranno mai silenzi imbarazzanti (o meglio, non ci sarà mai silenzio) però bisogna far attenzione a non commettere passi falsi.

Giudicano molto ma, soprattutto, se vedono che una persona a cui vogliono bene viene trattata male sono in grado di non dimenticare mai. Insomma, tutto bene finché non commettete un errore: fate attenzione!

Capricorno: secondo posto

C’è qualcuno di più tranquillo della suocera Capricorno? (Evidentemente sì visto che non è al primo posto della nostra classifica di oggi ma lasciateci passare la figura retorica).

Il Capricorno è una suocera veramente perfetta: sono allegre, tranquille e rilassate. Non danno subito confidenza ma è perché questo segno, di base, ci mette un poco prima di “riscaldarsi“.

Il Capricorno è un segno che fatica a fare immediatamente l’amicone e che magari si prende del tempo per stare tranquillo e rilassato e conoscervi meglio.

Appena, però, sarà chiaro che tra di voi ci sarà un rapporto duraturo il Capricorno diventa decisamente più accomodante e simpatico.

Dietro il suo silenzio, infatti, spesso si nasconde una persona decisamente burlona ed amichevole!

Il Capricorno non è un segno geloso e, quindi, non si farà problemi di certo se sarete le sue nuore, anzi!

Finalmente avrà un alleato con il quale prendere in giro i propri familiari: con il Capricorno la situazione sarà sempre leggera ed allegra. Sono suocere perfette!

Toro: primo posto nella classifica dei segni migliori da avere come suocera

Arriviamo, infine, al primo posto della nostra classifica di oggi. Si tratta di tutti i nati sotto il segno del Toro!

Il Toro, infatti, è uno di quei segni con i quali è facilissimo parlare, che non fanno complimenti o non si perdono in salamelecchi. Sono le suocere perfette!

Al Toro, infatti, poco importa se vi presentate con i pasticcini o con una bottiglia di vino o a mani vuote: sono sempre contenti di vedervi e, anzi, adorano avere persone intorno ad ogni ora!

Per loro, una volta entrati in famiglia, sarete al pari di un altro figlio o figlia: sono decisamente suocere accomodanti, che non si preoccupano se siete “casual” in loro presenza!

Il Toro è uno dei segni più tranquilli e rilassati dello zodiaco, soprattutto quando si parla di rapporti interpersonali. Con loro sarete sicuramente felici e non avrete problemi.

Importantissimo, quindi, avere la suocera nata sotto il segno del Toro: la vostra quando è nata?