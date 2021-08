Fabrizio Moro, l’annuncio da pelle d’oca: ora è ufficiale

Fabrizio Moro, l’annuncio spiazza ed emoziona i fans: la notizia è ufficiale e arriva a distanza di anni dall’uscita di un capolavoro.

Grande notizia per Fabrizio Moro e tutti i suoi fans. Il cantautore romano, impegnato nel tour “Canzoni nella stanza” con cui è tornato sul palco regalando al suo pubblico live suggestivi e romantici in cui, però, non manca l’energia, ha pubblicato un post su Instagram con cui ha condiviso con tutte le persone che lo seguono un grande traguardo appena raggiunto.

Dopo essersi dedicato alla regia del suo primo film “Ghiaccio”, girato insieme all’amico Alessio De Leonardis di cui i protagonisti sono Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, Fabrizio Moro è tornato alla musica riassaporando il gusto del live e il contatto con il pubblico di cui ha sentito fortemente la mancanza.

Durante il tour che lo sta portando in giro per l’Italia, per il cantautore romano è arrivata la notizia più bella.

Fabrizio Moro, Pace è disco d’oro: “Non c’è soddisfazione più grande”

“Pace”, album del 2017 di Fabrizio Moro che contiene capolavori come “Portami via” con cui il cantautore romano partecipò al Festival di Sanremo è finalmente diventato disco d’oro. L’annuncio è arrivato direttamente da Moro che, su Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto.

“Quando un album che ha già qualche anno conquista l’oro, mi viene da pensare che le canzoni contenute in esso, per tante persone, si siano “Elevate” al di sopra delle mode del momento… non credo che per me ci sia soddisfazione più grande. Grazie ragazzi… Sempre”, ha scritto il cantautore.



Pace è uno degli album più belli scritti da Fabrizio Moro. Oltre a Portami via che, ad oggi, è la canzone di più grande successo del cantautore romano con 75 milioni di visualizzazioni su You Tube, ci sono delle vere e proprie poesie musicali che meritano di essere ascoltate come Pace, il brano che dà il titolo all’intero album, La Felicità, Giocattoli, Sono anni che ti aspetto ma anche canzoni più energiche come Tutto quello che volevi, L’essenza e Alessandra. Un album meraviglioso che merita di essere ascoltato.