By

Prima serata di ieri: duello Rai-Mediaset! Su Rai 1 è andato in onda Big Eyes diretto da Tim Burton. Canale 5, invece, totalizza più di 2 milioni di spettatori con il film The Ride – Storia di un campione, in prima tv assoluta.

Quale è stato il programma più seguito ieri in prima serata? E’ duello Rai-Mediaset! Prima di analizzare tutti i dati dell’Auditel, facciamo il punto sulla programmazione delle principali reti televisive.

Su Rai 1 è andato in onda il film drammatico/giallo Big Eyes. Su Rai 2 Hawaii Five-O, serie televisiva statunitense prodotta dal 2010 al 2020. Su Rai 3 Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv.

Su Rete 4 Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili. Su Canale 5 The Ride – Storia di un campione, in prima tv assoluta. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine, programma televisivo condotto da Roberto Giacobbo, un viaggio tra bellezze e misteri del mondo, alla ricerca della conoscenza ‘oltre il confine’.

Su La7 Minority Report con la regia di Steven Spielberg.

Questa è stata la programmazione di ieri in prima serata. Ma chi ha totalizzato più spettatori? Scopriamolo subito!

Duello Rai-Mediaset: boom di ascolti per Canale 5

Duello Rai-Mediaset per la prima serata di ieri. Canale 5 e Rai 1 totalizzano ottimi ascolti tv. Di seguito tutti i dettagli.

Big Eyes (Rai 1) – Il film del 2021 diretto da Tim Burton e con protagonisti Amy Adams e Christoph Waltz, ha tenuto con il fito sospeso 1.857.000 spettatori, pari al 12.2% di share. La trama del film è straordinaria. Eccola in sintesi. Verso la fine degli Anni 50, l’artista Walter Keane riscuote grande successo grazie a dei ritratti di bambini con occhi grandi. Nessuno però sa che il vero autore dei quadri è sua moglie, Margaret, donna troppo insicura e timida per ribellarsi. La verità viene a galla solo dopo la fine del loto matrimonio.

Hawaii Five-O (Rai 2) – La serie tv americana in dieci stagioni ha totalizzato 913.000 spettatori, con uno share del 5.6%.

Report (Rai 3) – Il programma di inchieste giornalistiche, condotto prima da Milena Gabanelli e ora da Sigfrido Ranucci, ha informato 1.037.000 persone, con uno share del 6.7%. Quello andato in onda ieri sera è stato l’ottavo appuntamento del ciclo “best of” composto dal replay di alcune delle inchieste più importanti degli ultimi anni firmate dagli inviati di Report.

Controcorrente (Rete 4) – Il talk show politico e dei principali casi di cronaca e attualità, ha incuriosito 808.000 spettatori, pari al 5.8% di share.

The Ride – Storia di un campione (Canale 5) – Il film indipendente del 2018 diretto da Alex Ranarivelo è andato in onda ieri sera in prima tv assoluta, totalizzando 2.402.000 spettatori (15.7% di share). Nel cast: Shane Graham, Ludacris e Sasha Alexander,

Fredoom – Oltre il confine (Italia 1) – Ieri sera è stata proposta la replica di una puntata che ha messo insieme i servizi più belli realizzati nelle ultime stagioni. Gli spettatori che l’hanno seguita sono stati 690.000, pari al 5.6% di share.

Minority Report (La 7) – Il film di Steven Spielberg è piaciuto a 252.000 spettatori, con uno share dell’ 1.9%.

Gomorra – La Serie (Tv8) segna 536.000 spettatori (3.4% di share).

Segni Particolari: Bellissimo (Nove) ha raccolto 344.000 spettatori con il 2.2% di share.

I dati sono questi. Nella prima serata di ieri la sfida è stata tutta tra Rai 1 e Canale 5. Le due reti ammiraglie hanno conquistato ascolti tv da capogiro. Nonostante il caldo di queste serate estive, il pubblico da casa non rinuncia alla programmazione serale ed è un giudice severo ed imparziale.