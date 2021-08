Damiano David, il segreto della maglia preferita: risale ai tempi di X Factor

By

Damiano David dei Maneskin svela qual è la sua maglia preferita sui social: il dettaglio rimanda ai tempi di X Factor, foto e video.

Damiano David pubblica su Instagram la foto della sua maglietta preferita che diventa immediatamente un cult tra i fans dei Maneskin. E’, infatti, partita la caccia alla maglia indossata da Damiano nelle ultime foto condivise sul suo profilo personale.

Damiano indossa una maglia rossa, semplicissima, aderente con una scritta in stampatello nera “capricciosa”. Una t-shirt che non ha nulla di particolare, ma che ha immediatamente conquistato i fans che adorano sempre di più il look del frontman dei Maneskin.

La maglia, inoltre, ai fans che seguono i Maneskin sin dall’inizio del loro percorso artistico, ha ricordato uno dei momenti più divertenti del loro percorso a X Factor.

Damiano David e la maglia con la scritta “capricciosa”: i fans dei Maneskin tornano nel passato

“Nuova t-shirt preferita” scrive Damiano nella didascalia della foto che vedete qui in alto e che ha letteralmente fatto impazzire i fans. Pià di 1,6 milioni di like e quasi 8500 commenti. Un grandissimo successo per una maglia che, ai fans di prima leva ricordano un momento di X Factor.

Era il 2017 quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, da Via del Corso, a Roma, decisero di provare a partecipare a X Factor. Manuel Agnelli, dopo aver ascoltato tanti gruppi, decise di dare una possibilità ai quattro ragazzi di cui, all’epoca, l’unico maggiorenne era Damiano.

Durante l’avventura a X Factor, ogni settimana, i concorrenti registravano dei videodiari in cui, oltre a raccontare le emozioni vissute durante i live, si lasciando andare a commenti svelando anche aneddoti divertenti. Uno dei videodiari dei Maneskin che, ancora oggi, viene ricordato dai fans con il sorriso è quello della terza settimana in cui i Maneskin si divertivano a fare le imitazioni degli altri concorrenti.

Damiano, in particolare, era bravissimo ad imitare Samuel Storm della squadra di Fedez. Nel videodiario in questione, Damiano imitava Samuel il quale era solito dire: “una capricciosa, doppio prosciutto, senza carciofi”.

La maglia indossata da Damiano ha ricordato così tale momento ai fans che seguono i Maneskin dai tempi di X Factor.