Abiti lunghi, freschi, maxi e fantasiosi per superare la calda settimana di Ferragosto

In quella che si prospetta come la settimana più calda dell’estate 2021 bisogna pensarle proprio tutte pur di restare fresche. Indossare un abito maxi, ad esempio, è una soluzione da provare subito.

Sia che siate al mare ed a maggior ragione se siete dovute restare in città per motivi di lavoro, la domanda quotidiana è solo una: “come vestirsi?”. Puntiamo quindi, in questi giorni di caldo afoso e di umidità ai massimi livelli, su abiti maxi, fantasiosi ed impalpabili. Scopriamo le proposte scontate e firmate più chic del momento.

Abiti maxi da portare per combattere il caldo soffocante

L’abito chemisier lungo – modello Joyful – di iBlues, è realizzato in crêpe stampata. Ha una linea fluida e scivolata ed è foderato con sottoveste staccabile in jersey e chiusura con bottoni. La stampa a righe verticali azzurre, bianche e blu sottilissime slancia e snellisce la figura. Costa, già scontato, 153 euro. Esiste anche la variante in rosso con piccoli pois bianchi.

A soli 59,95 euro c’è un altro vestito lungo e morbido che vi piacerà ma, in questo caso, bisogna a orientarsi sul colosso spagnolo Zara. Ha il collo rotondo e le spalline sottili incrociate sulla schiena ma a farsi notare è soprattutto il dettaglio della sovrapposizione dello stesso tessuto (quasi fosse una mantella) sulla spalla sinistra e sulla parte posteriore. Sicuramente di grande effetto.

Per avere un abito caftano, Ballantyne ne ha creato uno molto elegante, color rosa antico in lino unito. Il taglio ha ampie maniche a 3/4 e ampio scollo a V su fronte e retro per illuminare la figura ed è abbellito da una simpatica arricciatura. Comodo l’elastico in vita e sensuali gli spacchi laterali, sarete chic e femminili. Il prezzo è di 227 euro anziché l’iniziale 325 €.

Con Marella si può scegliere ad occhi chiusi. L’abito lungo della prima linea a 113 euro o quello a righe oblique su base rosa e scollo a V della linea giovane Emme a 90,93 euro.

Con queste temperature si diventa anche più pigre ed oltre a fare il pieno di vitamine è giusto ridurre gli sforzi ai minimi termini. Vestirsi letteralmente in due minuti con un abito maxi, un sandalo flat ed una piccola borsa a spalla o una shopper xxl, vi farà risparmiare le forze e sarete, seguendo questi consigli, bellissime!

Silvia Zanchi