Con il nostro test dell’anima libera vogliamo scoprire se il tuo spirito può parlare oppure si sente legato. Che ne dici, proviamo a capirlo?

Pensi di essere veramente libero in quello che pensi e che fai oppure sai per certo di essere una persona che fatica ad esprimere i suoi sentimenti?

Nella vita, tutti siamo soggetti a delle esperienze che ci formano e che ci rendono difficile, poi, approcciare gli altri senza questi “legami” mentali.

Sei convinto di aver superato i tuoi traumi o di essere una persona che parla liberamente senza problemi? Allora questo è il test che fa per te. Scopriamo subito quanto è libero il tuo spirito, grazie solo a questa immagine!

Test anima libera: scopri quanto parla liberamente il tuo cervello

A tutti capita, nella vita, di fare esperienze decisamente difficili. Ci sono persone che, purtroppo, ne devono affrontare tante e persone che sono fortunate e ne devono fronteggiare molte di meno.

In ogni caso, però, le esperienze che facciamo, traumatiche o meno, formano il nostro modo di pensare e di rapportarci con gli altri.

A volte veramente per sempre! Oggi vogliamo scoprire quanto è libera la tua anima grazie a questo test di personalità che abbiamo deciso di proporti oggi.

Ovviamente saprai già cosa fare (ma noi ci teniamo a ricordatelo comunque). Cosa vedi in questa immagine rappresentata qui sopra?

Il quadro che vedi rappresentato in foto è di un artista canadese che si chiama Rob Gonsalves, scomparso nel 2017.

I suoi quadri sono spesso intrisi di magia e surrealismo e rappresentano un ottimo modo per esplorare i segreti della nostra anima.

In questo caso particolare, infatti, vogliamo sapere ovviamente che cosa hai visto prima nell’immagine: un fiume o un corteo di donne?

Non preoccuparti, ovviamente non ci sono risposte sbagliate!

Hai visto prima il corteo di donne

Se hai visto prima il corteo di donne, abbiamo una buona ed una cattiva notizia per te. Di certo la tua anima non è intrappolata però non possiamo neanche definirla libera! Nella tua mente e nei tuoi pensieri c’è qualcosa che ti spinge ad andare più a fondo della prima impressione, il che ovviamente è sempre buono.

Vedere il corteo, infatti, vuol dire essere abituati a pensare che ci sia sempre “qualcosa sotto“, qualcosa che vale la pena controllare per bene prima di prendere una decisione.

Evidentemente, nella vita, ti è già capitato di scottarti quando hai preso qualche decisione “avventata” o spontanea e adesso non vuoi più che ti succeda!

La tua anima, più che libera, in questo momento prende solo decisioni ben ragionate e ponderate e non si fa assolutamente influenzare dalla prima impressione.

Di certo è un bene anche se, a volte, fare qualcosa d’impulso potrebbe essere divertente, no?

Nel test dell’anima libera hai visto prima il fiume che scorre

Libero? Tu non sei solo libero sei veramente scatenato! Vedere il fiume che scorre e “faticare” (passateci il termine) a riconoscere il corteo di donne vuol dire solo una cosa.

Per te la vita è un’esperienza da provare “continuamente” e senza fermarti mai; non hai tempo per riflettere sulle cose!

Evidentemente, quindi, nella tua vita se pur ci sono stati episodi traumatici, tradimenti da parte di persone su cui contavi o altre situazioni del genere non hai lasciato che ti influenzassero al punto da crearti un problema.

Nella vita, per te, non c’è bisogno di riflettere a lungo e lasci che a guidarti nelle tue decisioni sia proprio la tua anima!

Per te è importante vivere tutto con passione, “mordendo” e poi fuggendo via, lasciando che sia la vita a condurti dove vuole ed il tuo spirito a decidere se rimanere.

Sei una vera anima libera: ricordati solo di non correre sempre ma di fermarti una volta ogni tanto ad assaporare il gusto di qualcosa!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.