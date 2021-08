Impossibile farti arrossire? Allora forse sei uno dei segni zodiacali che non si imbarazzano mai. Scopriamolo subito insieme!

Oggi abbiamo deciso di provare a stilare una classifica dell’oroscopo decisamente particolare. Hai presente, infatti, quando ti succede qualcosa di imbarazzante e ti ritrovi ad arrossire di fronte a tutti?

Bene, le persone protagoniste della classifica di oggi non hanno la più pallida idea di che cosa si tratti!

Semplicemente, infatti, esistono persone per cui la vergogna non è assolutamente un’emozione: non sanno cosa sia, non la provano mai e non sanno di farla provare agli altri.

Come? Ti è appena venuta in mente quell’amica che canta a squarciagola o quell’ex fidanzato che non si vergognava a farsi vedere nudo dai vicini?

Bene, scopriamo subito se sono nella classifica di oggi!

I segni zodiacali che non si imbarazzano mai: ecco la classifica zodiacale di oggi

Arrossire? Vergognarsi? Balbettare o scappare a gambe levate? Tutte queste attività sono completamente sconosciute ad alcune persone. Come quali persone?

Parliamo, ovviamente, di tutti quei segni dello zodiaco che non si imbarazzano veramente mai: credi di essere in classifica?

Oggi, infatti, abbiamo deciso di scoprire quali sono quei segni zodiacali che non conoscono vergogna e che non sanno, quindi, neanche quando mettono in imbarazzo te.

Il ragazzo che ti piace? Che problema c’è a parlarne ad alta voce proprio mentre è dietro di voi? Quel professore che detesti? Non si fanno remore a dirgli in faccia, chiaro e tondo, che è un insegnante mediocre!

Sì, hai capito bene: oggi parliamo di tutte quelle persone che non hanno nessun senso dell’imbarazzo e che farebbero di tutto senza chiedersi che cosa ne pensino gli altri.

Credi di non avere problemi a riguardo? Ma allora forse ti trovi nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Acquario: quinto posto

Qualcuno si stupirà nel trovare i nati sotto il segno dell’Acquario in questa classifica. Ma come, non sono timidi e vergognosi? La risposta a questa domanda è chiara: in realtà assolutamente no! L’Acquario è un segno che, quando lo conoscete bene, non è quasi mai in imbarazzo!

Chi è nato sotto il segno dell’Acquario sa scatenarsi, ridere e giocare all’insegna del motto “si vive una volta sola” e non ha paura di farsi vedere in situazioni imbarazzanti.

Provare per credere!

Cancro: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Cancro sono tra i segni zodiacali che non si vergognano assolutamente mai di niente.

Prendiamo i sentimenti, ad esempio: il Cancro ne prova talmente tanti, positivi o negativi che siano, che non può perdere neanche un istante a vergognarsene. Altrimenti non farebbe altro!

Chi nasce sotto il segno del Cancro è anche una persona spontanea, che non ha tempo per provare vergogna di nessun tipo.

Ballare, cantare, provare forti sentimenti, urlare come si sentono: niente è troppo imbarazzante per loro!

Gemelli: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica dei segni zodiacali di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno, infatti, non conosce assolutamente vergogna, sia nel bene che nel male!

I Gemelli sono ottimi compagni di divertimento: non si tirano indietro di fronte a nulla e non hanno veramente paura di rendersi ridicoli!

Purtroppo, però, questo vuol dire anche che i Gemelli sono senza vergogna per quanto riguarda molti altri aspetti della vita!

Andarsene senza dare spiegazioni? I Gemelli non hanno problemi con questo. Ripresentarsi dopo mesi di silenzio? Pane quotidiano per i Gemelli. Prendersi responsabilità che poi decidono di non poter sopportare e lasciare tutti in difficoltà? I Gemelli non hanno nessun problema con questo! Con loro la vita è sicuramente interessante… ma anche non priva di alcuni inconvenienti!

Bilancia: secondo posto

La Bilancia è uno dei segni che difficilmente prova vergogna nella vita; si tratta di uno dei segni impossibili da far imbarazzare!

La Bilancia è famosa, infatti, per essere uno di quei segni che potrebbero veramente fare di tutto ed in qualsiasi momento.

Impossibile sapere quale sarà la loro prossima mossa!

La Bilancia non si vergogna di far vedere che tipo di persona è: magari si tratta di fare commenti imbarazzanti oppure di ridere a squarciagola.

Non c’è niente che la Bilancia non farebbe, non ha fatto o non si sfiderebbe anche da sola a fare. Insomma, sono veramente impossibili da far imbarazzare!

Spesso la Bilancia finisce per risultare un poco artefatta agli occhi di chi non la conosce bene. Si tratta solo di riuscire a passare attraverso lo strato di “imbarazzo” vero o costruito e arrivare a conoscerli veramente. Non sarà mica così difficile, no?

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non si imbarazzano mai

Ovviamente, al primo posto della nostra classifica, non potevano che esserci tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Sapete bene di non avere nessun tipo di remora o di imbarazzo e siete tra le persone più spontanee dello zodiaco, vero?

Bene, adesso vi toccherà conoscere anche il lato “negativo” di questo vostro modo di essere.

Cari Sagittario siete veramente senza vergogna ed al primo posto della nostra classifica dei segni zodiacali che non si imbarazzano mai!

Pensateci bene: ogni volta che c’è da cantare a squarciagola, voi vi fate avanti. Bisogna fare qualche posa sciocca di fronte ad una fotocamera? Siete i primi ad arrivare. Ma come fate?

Sappiamo tutti che i nati sotto il segno del Sagittario sono persone fantastiche, veramente amichevoli e leali. A volte, però, il loro modo di fare privo di ansie sociali e di problemi finisce per mettere in imbarazzo… ehm, gli altri! Visto che il Sagittario non si imbarazza mai, con ogni probabilità fatica a capire perché gli altri diventano rossi.

Fate attenzione anche ai sentimenti degli altri: non ci siete solo voi Sagittario al mondo!