Trucco pelle abbronzata: ecco come scegliere il blush del colore giusto

Blush per pelle abbronzata: ecco come scegliere quello del colore giusto, per valorizzare al meglio l’incarnato. Il tuo makeup sarà impeccabile, da copertina!

L’estate ci fa più belle! I raggi del sole accarezzano la pelle, che si veste di nuovi colori. L’abbronzatura ci dona più fascino e sensualità, ma è importante proteggere la pelle con i prodotti giusti per evitare scottature, macchie solari, rughe e altri inestetismi.

D’estate cambia anche il nostro makeup! Quasi sempre preferiamo non usare il fondotinta, per un trucco più leggero e fresco a prova di afa. Per avere un incarnato luminoso e compatto anche senza il fondotinta, il primo step è l’idratazione. Anche di mattina, dopo la detersione, devi applicare una crema giusta per la tua pelle.

Con il caldo, così come si adattano ombretti e rossetti, è importante scegliere un blush con texture leggera ad effetto naturale. E’ uno dei must have per il trucco estivo e serve a dare un tocco di vivacità e tridimensionalità al viso.

Vediamo insieme quali sono i consigli da seguire per scegliere il blush adatto quando la pelle è abbronzata. Scopri subito di più!

Pelle abbronzata: le astuzie per scegliere il blush giusto

Con l’abbronzatura il colorito cambia e, di conseguenza, dobbiamo rivedere un po’ le regole del nostro makeup. Il blush deve essere scelto in base alla ‘nuova’ carnagione.

Che si tratti di un blush in polvere, minerale, in gel oppure in crema, è necessario che le sfumature che decidi di fare sulle guance si sposino perfettamente con la pelle. Se hai una carnagione già scura di natura, sicuramente sarai più abituata a vederti con certe tonalità di blush.

LEGGI ANCHE –> Makeup da ufficio con la pelle abbronzata: consigli e video

Le cose cambiano molto se, invece, hai una carnagione media o, addirittura, molto chiara. Può essere un po’ più complicato per te scegliere il blush da abbinare alla pelle abbronzata.

Vediamo quali sono le nuance dei blush da scegliere in base al tipo di abbronzatura.

Color ambra – Si tratta di un beige molto caldo con sottotono aranciato. Questo blush è perfetto se desideri un makeup ‘acqua e sapone’, cioè ad effetto naturale, senza dover rinunciare a guance ben definite. Scegli questo blush se, d’estate, preferisci truccarti poco!

– Si tratta di un beige molto caldo con sottotono aranciato. Questo blush è perfetto se desideri un makeup ‘acqua e sapone’, cioè ad effetto naturale, senza dover rinunciare a guance ben definite. Scegli questo blush se, d’estate, preferisci truccarti poco! Rosa intenso – E’ una nuance più vistosa rispetto alla precedente. Ecco perché, se scegli questo blush, devi equilibrare bene il resto del makeup. Per le labbra, per esempio, opta per un gloss colorato. Per il trucco occhi, invece, punta alla sobrietà preferendo magari degli ombretti in tonalità acquamarina. Questo blush sta bene a tutti ma, in particolare, a chi ha gli occhi chiari (azzurri o verdi).

– E’ una nuance più vistosa rispetto alla precedente. Ecco perché, se scegli questo blush, devi equilibrare bene il resto del makeup. Per le labbra, per esempio, opta per un gloss colorato. Per il trucco occhi, invece, punta alla sobrietà preferendo magari degli ombretti in tonalità acquamarina. Questo blush sta bene a tutti ma, in particolare, a chi ha gli occhi chiari (azzurri o verdi). Color pesca – Esalta al meglio la pelle abbronzata! Questo blush va scelto sempre in toni più accesi, in modo tale che possa essere notato anche su una carnagione più scura. Attenzione però a sfumarlo bene!

Questi sono i blush più adatti per l’estate. Ma c’è un consiglio in più che vogliamo darti. Siccome stiamo parlando di pelli abbronzate, è preferibile scegliere sempre dei blush con sottotono dorato. Individuarli è facile! Basta puntare su quelli perlati che, riflettendo la luce, donano alla pelle un colore più caldo che tende proprio al dorato.

Con questi blush, le tue guance saranno illuminate in modo impeccabile. Il tuo make up sarà più glamour, a prova di selfie. Fidati di noi!