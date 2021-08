Oggi vogliamo proporti un test per scoprire quanto sei libero. Che ne dici di guardare questa immagine e vedere se sei “solo” un sognatore?

La vita è tua, ovviamente, e puoi decidere tu che cosa farne. Ma è davvero così nella tua vita?

Oggi vogliamo scoprire se sei un vero spirito libero, qualcuno che è impossibile da domare oppure se sei semplicemente un sognatore.

Cosa credi che scopriremo grazie a questo test della personalità? Vedremo se le tue considerazioni su te stesso saranno confermate.

Cosa vedrai in questa immagine?

Test “quanto sei libero?”: scopriamolo subito con il nostro test di personalità di oggi

Sei un sognatore, che cammina tre metri sopra il cielo e non fa caso a dove va, oppure un vero e proprio viaggiatore, piedi ben piantati in terra e obiettivi concreti?

Il nostro test della personalità di oggi lo scoprirà ponendoti questo piccolo quesito (che, probabilmente, hai già indovinato).

Che cosa vedi nella foto qui sopra?

Il modo in cui guardiamo la realtà può spiegarci in una maniera dettagliata alcuni lati della nostra personalità che non siamo in grado di vedere da soli.

Non credi sia possibile? Con questa illustrazione realizzata dall’artista surrealista messicano Octavio Ocampo riusciremo a capire immediatamente chi sei.

Il quadro ci darà lo spunto perfetto per analizzare che cosa si nasconde veramente nella tua anima. Sei “solo” un sognatore oppure sei una persona in grado di realizzare tutti i suoi sogni, senza stare “solo” a guardare?

Scopriamolo immediatamente: allora, che cosa c’è nell’immagine realizzata da Octavio Ocampo?

Un volto di donna

Ti è sembrato di vedere un volto di donna nel disegno? Allora abbiamo delle “cattive” notizie per te. Sei un sognatore!

Non è così male come notizia, non trovi? Vedere un volto di donna in questo stormo di uccelli vuol dire, in qualche maniera, vedere il proprio “riflesso“.

Non vogliamo dirti che la tua vita sia priva di obiettivi concreti raggiunti ma solo che, evidentemente, in questo momento ti senti “fermo“. E forse lo sei! (Dopotutto c’è ancora in atto una pandemia che dura da due anni: non è che siano in tanti quelli che si sono “mossi” letteralmente e figurativamente).

Il volto di donna simboleggia il tuo stesso volto: ti senti bloccato, pronto a sognare ad occhi aperti ma non a fare qualche passo concreto per rendere il tuo sogno realtà.

Non preoccuparti: si tratta di un momento e potrai uscire da questa condizione quando ti andrà. Dopotutto sognare ad occhi aperti vuol dire mettere da parte qualche idea per il futuro: appena avrai la voglia e le forze, poi, potrai inseguire i tuoi sogni!

Hai visto uno stormo di uccelli? Ecco che cosa significa nel test “quanto sei libero”

Forse non avevamo neanche bisogno di dirtelo (o forse sì) ma vedere uno stormo di uccelli ci dice che sei tutto meno che un sognatore.

Ti sembra strano, vero? Ti sembrava che il volto fosse l’elemento più concreto ed il volo degli uccelli quello più “astratto”.

Dai, non deprimerti: non hai letto che cosa rappresentano questi uccelli nel nostro test “quanto sei libero” di oggi!

Il volo degli uccelli, infatti, rappresenta un sogno… compiuto! Non sei una persona che sogna semplicemente perché i tuoi obiettivi li stai raggiungendo… insomma: sei un vero spirito libero!

Invece che rimanere a sognare hai deciso di lasciarti andare: adesso segui la corrente e fai esattamente quello che vuoi, quando vuoi.

Evidentemente c’è stato un avvenimento o qualcosa che ti ha insegnato che la libertà è qualcosa per la quale vale la pena combattere ogni giorno.

Magari agli occhi degli altri potrai risultare in qualche maniera egoista ma a te non importa: sei una persona libera, che finalmente vive la vita che ha sempre voluto.

Complimenti: sei un vero spirito libero!