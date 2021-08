Anche se è molto divertente (e sappiamo che ti piace), il sexting nasconde un risvolto poco divertente. Vuoi sapere qual è? Scopriamolo subito insieme.

Ne abbiamo parlato anche noi tantissime volte e si tratta, certo, di una di quelle pratiche con le quali mantenere viva la tua relazione intima.

Di che cosa stiamo parlando? Ma semplicemente dell’abitudine di mandarsi messaggi, foto o video “bollenti” tra due persone, adulte e consenzienti!

A quanto pare, chi ha questa abitudine nasconde un segreto veramente importante.

No, ovviamente non parliamo di quelle persone (se così possiamo chiamarle) che diffondono questi materiali contro il parere altrui: per quelli c’è una parola e cioè “criminali“.

No, noi intendiamo un’altra cosa: ma cosa?

Sexting: chi manda foto, video e messaggi bollenti potrebbe essere un vero narcisista

Anche a te piace mandare foto hot specialmente dopo una conversazione decisamente appassionata con il tuo partner?

Se la risposta è sì allora anche tu non sei immune da questo pericolo veramente grande. Quale? Ah, ma “semplicemente“, quello di essere etichettati come dei veri narcisisti!

Aiuto! Adesso ad ogni notifica del tuo cellulare non puoi fare a meno di pensare a quanto sia narcisista il tuo compagno o a quanto potresti esserlo tu! Cosa fare?

No, tranquilla, fai un respiro profondo: cerchiamo di capire meglio che cosa intendiamo e, soprattutto, perché è così importante capire come e quanto fa sexting il tuo partner (o anche semplicemente tu).

A quanto pare, infatti, ci si è messa di mezzo come al solito la scienza nella forma di uno studio condotto da psicologi dell’Università La Sapienza di Roma e ricercatori dell’Università di Huddersfield nel Regno Unito.

I risultati sono stati pubblicati dal Multidisciplinary Digital Publishing Institute, come riporta VanityFairItalia e non sono molto incoraggianti.

A quanto pare, infatti, chi ama fare sexting avrebbe maggiori probabilità di ricadere in due dei tratti comportamentali individuati come Dark Triad dai ricercatori Paulhus e Williams nel 2002.

Dark Triad non suona bene, vero? La “triade oscura” sarebbe un trio di tratti della personalità (non certo positivi) che possono creare non pochi problemi a livello comportamentale e sociale.

A quanto pare, quindi, amare “troppo” il sexting ci farebbe cascare in due delle tre caratteristiche della Dark Triad. Ma quali?

Narcisismo e machiavellismo: i rischi dei messaggi troppo hot

Con machiavellismo si intende principalmente qualcuno abituato a manipolare e a lavorare “duramente” per arrivare all’obiettivo, cercando in tutte le maniere di fare come vuole lui. Insomma, una cosa alla “il fine giustifica i mezzi“.

Non proprio il tipo perfetto per essere il tuo nuovo fidanzato, vero?

Il narcisista, invece, è per definizione qualcuno dedito al culto esclusivo (e sterile) di sé e della propria persona. Un altro terribile candidato come tuo nuovo partner!

A quanto pare, quindi, mandare troppi messaggi bollenti potrebbe prima o poi portarci a ricadere in queste due categorie.

Anche se il narcisismo è qualcosa che bene o male conosciamo, non possiamo di certo dire che anche il machiavellismo sia una simpatica aggiunta!

Secondo lo studio de La Sapienza di Roma e dell’Università di Huddersfield, quindi, chi fa sexting potrebbe avere un ego veramente gigante, mancanza di empatia e una tendenza a manipolare e sfruttare gli altri.

Che paura!

Considerato che, a quanto pare, lo studio evidenzia come le persone che hanno più dimestichezza con l’invio di materiale “bollente” siano anche più machiavellici e narcisistici, è giunta l’ora di farsi due domande.

Ma il tuo partner che tipo è?

Ovviamente bisogna valutare fattori come età, durata della relazione e consensualità da entrambe le parti: insomma, non metterti ad urlare se ricevi un messaggino piccante dal tuo fidanzato!

La valutazione può funzionare soprattutto per le persone che frequentano da poco una persona conosciuta magari online o chi, in ogni caso, non ha una relazione seria.

Quel tipo che insiste a mandarti messaggi scottanti, ad inviare foto (che magari non hai chiesto) dei suoi addominali (per non dire altro) quando meno te lo aspetti non è solo un simpatico burlone.

Si tratta anche di una persona che potrebbe ricadere nei tratti “tipici” del machiavellico o del narcisista.

Meglio fare attenzione a questo piccolo particolare prima di presentare qualcuno in famiglia!

Insomma, ora che lo sai non hai più scuse: all’ennesimo messaggino hot sai che avrai di fronte una persona… per due terzi Dark Triad.

Meglio tenere gli occhi aperti (e magari cercare qualcuno di meno complicato!).