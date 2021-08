Credi di essere uno dei cinque segni più eleganti dello zodiaco? Scopriamolo subito: sei “fashion” oppure veramente sciatto?

Ci sono delle persone, nella vita, che potrebbero indossare anche un sacco dell’immondizia ed essere sempre alla moda. Ma come fanno?

Ok, no, va bene, facciamo un passo indietro: smetti di guardare il secchio, immaginando come potresti stare con una busta di plastica addosso. Nessuno sta bene vestito con il sacco dell’immondizia, ok?

Quello che intendevamo dire è che ci sono delle persone che riescono a rendere stilosissima anche una maglietta bianca, oppure un semplice paio di pantaloni neri.

Ma come fanno? Semplice: sono tra i segni più “fashion” dello zodiaco. Non è che ci sei anche tu?

I segni più eleganti dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Diciamocelo chiaramente: possiamo avere l’armadio pieno di outfit, di vestiti e scarpe nuove ma se non sappiamo abbinarli ci faremo poco.

Per essere “alla moda“, infatti, bisogna avere qualcosa di molto più importante che, sfortunatamente, non si può comprare in negozio e neanche online.

Lo stile!

Anche se tutti possiamo imparare a riconoscere il nostro stile personale o a migliorare i nostri accostamenti di vestiti, ci sono dei segni zodiacali che partono avvantaggiati.

Di quali parliamo? Ma semplicemente dei cinque segni più eleganti di tutto lo zodiaco. Pensi di esserci anche tu in classifica?

Scopriamolo immediatamente, grazie alla classifica dell’oroscopo di oggi. Ecco chi sono le persone più eleganti del mondo dell’oroscopo, grazie all’influenza di stelle e pianeti!

Capricorno: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo subito i nati sotto il segno del Capricorno. Anche se ci sembra che abbiano “troppo” i piedi per terra per seguire la moda, dovete sapere che i Capricorno sono persone decisamente fashion. Hanno un armadio sterminato!

Chi è nato sotto questo segno ha tantissimi vestiti ma, soprattutto, uno stile veramente niente male. Sono i maestri per quanto riguarda l’abbinamento di capi veramente particolari (che possiedono in quantità) e non hanno paura di osare.

Certo, alcune volte sbagliano ma per la maggior parte del tempo sono vestiti veramente benissimo!

Scorpione: quarto posto

Anche lo Scorpione è uno di quei segni che ha un armadio veramente importante. Vi è mai capitato di vedere uno Scorpione vestirsi male? La risposta, ovviamente, è no: gli Scorpione sanno sempre cosa indossare e non hanno mai commesso un errore di stile!

(Più o meno).

I nati sotto questo segno si rifiutano di proiettare al di fuori un’immagine che non sia assolutamente perfetta. Per questo motivo, quindi, hanno un armadio sempre inappuntabile, dal quale possono scegliere capi veramente fantastici.

Per loro, più che una questione di stile, è una questione di orgoglio: non li vedrete mai “vestiti male”!

Cancro: terzo posto

I nati sotto il segno del Cancro si guadagnano il primo gradino nella nostra classifica di oggi. Il loro stile, infatti, è sempre curato ed inappuntabile, poco importa quale abbiano scelto!

Il Cancro, infatti, è uno di quei segni zodiacali che da tantissima importanza alle cose materiali: ed i vestiti sono tra questi!

No, i nati sotto il segno del Cancro non sono “solo” materialistici! Hanno un grande amore per le “cose” proprio perché raccontano storie o magari sono ricordi di un passato recente. Ecco perché i nati sotto il segno del Cancro sono spesso esperti di capi vintage e sono in grado di proporre look veramente interessanti, proprio perché guardano al “cuore” degli oggetti.

Insomma: stile e sentimento (un vero must per il Cancro!).

Pesci: secondo posto

Inutile mentire: tutti avremmo voluto avere lo stile e la grazia dei Pesci, almeno una volta nella vita! E se credi di non aver mai fatto un pensiero del genere, allora forse non hai mai conosciuto un nato sotto il segno dei Pesci.

Oppure non sai quand’è il loro compleanno! No, scherzi a parte, dobbiamo ammetterlo.

I Pesci sono tra i segni più stilosi di tutto lo zodiaco, attentissimi a come appaiono e veramente bravi ad abbinare capi sempre nuovi.

Ma come fanno? Semplicemente i Pesci non sono schiavi della moda ed hanno uno stile particolare ed etereo, che si adatta perfettamente alla loro personalità.

Il loro segreto più grande, infatti, è che i Pesci non scelgono mai vestiti che li facciano sentire a disagio. Si muovono tra gli abiti come se passassero in rassegna una seconda pelle e sono semplicemente sempre vestiti benissimo. Che invidia!

Leone: primo posto nella classifica dei segni più eleganti dello zodiaco

C’è qualcuno di più vanitoso dei nati sotto il segno del Leone? No, evidentemente, visto che sono al primo posto della classifica di quelli più eleganti di tutto lo zodiaco!

Il Leone è uno di quei segni che fa veramente molto affidamento sul suo aspetto fisico e questo può essere sia un bene che un male.

Quando non indossano l’outfit giusto, infatti, i nati sotto il segno del Leone rischiano di diventare quasi aggressivi!

Il Leone è generalmente una persona che ha, per fortuna, numerosissimi capi tra cui scegliere. Vero e proprio schiavo delle mode, avrà sempre l’ultimo ritrovato in fatto di trend e sarà sempre elegantissimo alla bisogna.

A forza di stare attenti a quella che è l’ultima moda, i nati sotto il segno del Leone hanno sviluppato uno stile niente male!

Controllate il loro armadio per sapere quali sono le ultime tendenze: i nati sotto il segno del Leone sono sempre aggiornatissimi!