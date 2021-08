Quali sentimenti sono quelli che dominano te e la tua vita? Scopriamolo subito con il test delle emozioni: devi solo scegliere una foglia!

Quante volte ti è capitato di perdere la pazienza in situazioni anche poco critiche e renderti conto solamente più tardi che non eri stato in grado di mantenere la calma?

Oppure, quante altre volte ti è successo di intristirti senza motivo oppure di essere mosso da una gioia o da una voglia di fare letteralmente inspiegabili?

No, tranquillo, non hai bisogno di andare a farti controllare all’ospedale: vuol dire solo che sei molto in contatto con le tue emozioni!

Tutti, chi più e chi meno, abbiamo un rapporto particolare con le emozioni e tutti abbiamo un’emozione che ci domina più delle altre.

Non sei curioso di conoscere quale sia? Il nostro test psicologico di oggi potrebbe darti una mano!

Test delle emozioni: scopri quale ti domina nella vita scegliendo una tra queste quattro foglie

Guarda attentamente l’immagine che vedi qui sopra: ci sono rappresentate quattro foglie e non dovrai far altro che sceglierne una.

Ti sembra troppo semplice, vero? Eppure sappi che grazie alla tua scelta saremo in grado di capire qual è l’emozione preponderante nella tua vita, quella che domina quasi tutte le tue scelte.

Non è una sorpresa, infatti, che la nostra vita sia condizionata dal modo in cui ci sentiamo. La maggior parte delle volte siamo in grado di mantenere le nostre emozioni sui binari giusti, senza lasciare che prendano troppo il sopravvento.

Molto spesso, però, ci capita di perdere completamente il controllo: a volte in positivo e altre volte… beh, diciamo in negativo.

LEGGI ANCHE –> Cosa vedi in questa immagine? Scopri quali sono le tue prospettive grazie al test psicologico di oggi

Oggi abbiamo deciso di proporti un test psicologico veramente “facile“. Non dovrai far altro che scegliere una delle quattro foglie che ti abbiamo proposto sopra per scoprire quale emozione ti domina!

Allora sei pronto a scoprire chi sei veramente grazie al test delle emozioni? Ecco i responsi!

Foglia numero 1: blu scuro

Chi sceglie la prima foglia, od il primo ramo di foglie, di colore blu scuro, è governato da un sentimento veramente importante. La malinconia!

Non saremo di certo noi a dirti che cosa è successo nella tua vita o perché ti ritrovi “schiavo” di un sentimento così potente.

L’unica cosa che possiamo dirti è che dalla tua scelta è chiaro che c’è qualcosa del tuo passato a cui aneli fortemente. Forse si tratta di un momento temporaneo, che prima o poi passerà e con il quale riuscirai a fare pace. Forse, in maniera altrettanto importante, potrebbe trattarsi di un sentimento di cui non ti riuscirai mai a liberare.

In ogni caso è importante che tu sappia che nella tua vita c’è sempre qualcosa che ti aspetta: liberati dall’idea che tornare indietro sia la cosa migliore per te! (Siamo sinceri: non lo è).

Foglia numero 2: rosso e rosa

Hai scelto la foglia rappresentata nell’immagine numero due, quella rosso e rosa. Abbiamo delle cattive notizie per te: a quanto pare la tua vita è governata dall’ansia!

Il sentimento che ti guida di più, infatti, è quello di un’agitazione continua e costante che finisce per rodere (letteralmente) il tuo cervello facendoti perdere spesso la pazienza!

Sei una persona emotiva, che spesso finisce per essere schiava delle sue reazioni “a pelle” o “a caldo”. Anche se cerchi di liberarti di questo modo di fare, finché non riuscirai a capire perché sei così ansiosa, da che cosa deriva e perché ti mette così tanto in difficoltà, non riuscirai a fare dei passi in avanti.

Coraggio: sappiamo bene che la vita non è semplice ma pensare sempre negativo non ti aiuterà a migliorare le tue giornate! Fasciarsi la testa prima che sia rotta non ha mai portato niente di buono a nessuno: puoi combattere questa tendenza!

LEGGI ANCHE –> Test: come affronti le difficoltà? Guarda l’immagine e dicci cosa hai notato per primo nel disegno

Foglia numero 3: verde e larga

C’è un’espressione in inglese che ti si adatta benissimo: “larger than life“. Generalmente viene usata per descrivere tutte quelle persone che sono, letteralmente, “più larghe della vita stessa” e, ovviamente, con un’accezione positiva.

Sei un vero e proprio tornado, lo sapevi? La tua scelta denota una vita piena, governata, con ogni probabilità, da un forte sentimento di speranza.

Non importa che cosa ti è successo, che cosa ti potrebbe succedere o che cosa ti succederà: tu già sai che hai intenzione di combattere e di essere felice!

Sei una persona fantastica da avere vicino: gli altri sanno che possono contare su di te e che li aiuterai, anche solo rimanendo al loro fianco ed essendo la persona allegra e spensierata che sei!

Foglia numero 4: viola e rosa. Ecco cosa significa nel test delle emozioni

Se hai scelto l’ultima foglia, quella viola e rosa, possiamo ben dire che la tua vita è governata da un sentimento decisamente importante. L’empatia!

Sei una persona che non ha assolutamente paura di mostrare i suoi sentimenti o di essere in contatto con gli stessi tanto che, spesso, ti capita di riuscire a sentire alla stessa maniera anche quelli degli altri!

Per te l’amore, in ogni sua forma, è uno dei sentimenti più importanti e fai in modo che quello che provi per gli altri governi ogni tua scelta.

Sei capace di grandi sacrifici e rinunce, senza mai pensare che lo siano, sempre e solo in nome dell’amore. Vivi per gli altri e non hai paura di mettere loro al primo posto.

Tutto questo è bellissimo però dobbiamo ricordarti di pensare anche a te stesso ogni tanto: anche tu sei importante!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.