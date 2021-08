Vogliamo scoprire se sei un lupo solitario oppure un amante degli altri? Ti basterà solo provare il nostro test del carattere di oggi. Non sei curioso?

Ok, va bene: invece di “lupo solitario” avremmo potuto usare la parola “introverso“, così come la parola “estroverso” al posto di “amante degli altri“.

Ma non ti piace di più l’idea di essere un lupo che vive su una collina e si avvicina agli altri solo quando c’è veramente bisogno?

Moltissime persone, infatti, scoprono relativamente tardi di essere degli introversi. Non per questo hanno meno amici o meno voglia di uscire di casa! Gli introversi sono persone che si trovano a loro agio tra di loro e che non sentono la pressione sociale: o meglio, non la sentono fino a quando non incontrano un gruppo di estroversi!

Scopriamo chi sei veramente grazie al nostro test della personalità di oggi.

Test carattere: sei un estroverso od introverso? Guarda l’immagine e scoprilo subito

L’immagine che vedi qui sopra è un’opera dell’artista portoghese Luisa Azevedo, realizzata grazie a Photoshop.

Le sue immagini, da tempo, sono diventate virali su Internet proprio ai loro soggetti decisamente astratti e surreali ed al contempo conturbanti.

Oggi abbiamo deciso di prendere spunto da una delle sue immagini per creare un test psicologico e della personalità su misura per te.

Che cosa pensi di essere: un lupo solitario od un amante delle folle? Per scoprirlo devi solo guardare l’immagine e dirci che cosa ti attira di più.

LEGGI ANCHE –> Prova il nostro test delle emozioni per sapere quale ti governa ogni giorno nella vita

Anche se potrà sembrarti assurdo, ci sono numerose persone che scoprono piuttosto tardi di essere introversi. Magari si tratta di persone che hanno un largo circolo sociale eppure non riescono a smettere di litigare con tutti.

A volte ti rendi conto che, piuttosto che metterti a parlare con l’ennesimo sconosciuto che magari trovi anche simpatico, preferiresti stare a casa da solo con il tuo gatto!

Altre persone, invece, hanno un vero e proprio gusto per la socialità che niente e nessuno riuscirà a levargli! Scopriamo insieme se sei un estroverso od un introverso grazie al nostro test del carattere di oggi.

Allora: cosa hai visto nell’immagine?

Hai visto prima la casa

Una piccola casa, nel bel mezzo di una vallata vuota, circondata solo da alberi, erba e vento. Un incubo per la maggior parte delle persone (e, soprattutto, per tutti coloro abituati a guardare film horror con ambientazioni simili a questa).

Invece, per te, si tratta quasi della rappresentazione del paradiso (anche se due o tre foglie verdi, insieme ad un sole scintillante non ti dispiacerebbero).

Va bene, dai, lo hai capito: sei un introverso! Questo non vuol dire assolutamente che la tua meta delle vacanze preferita sia davvero questa villa di campagna ma solo che sai stare benissimo da solo e che non ti spaventa la solitudine.

Buon per te!

Essere introversi non vuol dire non avere amici assolutamente o non essere in grado di trovarsi in contesti sociali, con più persone intorno.

Da tempo, però, hai scoperto come sia pesante per te dover affrontare situazioni di socialità dove numerose persone richiedono la tua attenzione.

La pandemia, di certo, ci ha messo lo zampino ed adesso non capisci più perché preferiresti stare a casa piuttosto che uscire con gli amici.

La risposta è solo una: il nostro test del carattere ha svelato che sei più introverso che altro! Un buon libro ed una serata in casa non hanno mai fatto del male a nessuno: prova a prenderti i tuoi spazi e vedrai che quando uscirai sarai molto più riposato e felice!

LEGGI ANCHE –> Cosa vedi in questa immagine? Scopri quali sono le tue prospettive grazie al test psicologico di oggi

Nel nostro test carattere hai visto prima il lupo che ulula

Ehi, se hai visto prima il lupo abbiamo delle buone notizie per te: non sei assolutamente un lupo solitario!

Lo sappiamo, lo sappiamo: ti sembra assurdo che vedere il lupo non sveli che sei un vero “lupo solitario” ma questi test funzionano in maniera diversa.

Non puoi barare!

Vedere il lupo, infatti, vuol dire mostrare di avere una forte connotazione sociale ed anche un bisogno non indifferente di essere notati.

Attenzione: non stiamo dicendo che ami trovarti al centro dell’attenzione perché sei egocentrico, assolutamente!

Evidentemente, però, in questo momento senti che non hai il supporto necessario e che non hai l’attenzione di chi ti sta intorno.

Forse è appena cambiato qualcosa nella tua vita? Ti sembra di aver perso qualcuno o ti sei reso conto che ti sei allontanato dagli altri? Sappiamo già che riuscirai a risolvere i tuoi problemi visto che sei una persona decisamente empatica e che non ha paura di mostrare i suoi sentimenti.

Se avevi paura di essere un introverso, però, non preoccuparti: sei decisamente un estroverso!