Il tuo “terzo occhio” è aperto? Scopriamolo insieme grazie alla classifica dei cinque segni più spirituali dello zodiaco. Sei in classifica?

Quanto sei in contatto con il vero te stesso? Questa domanda potrà sembrarti particolarmente pretestuosa (se non sei nella classifica dei segni più mistici dello zodiaco) ma ci sono delle persone che non hanno paura di entrare in contatto con il proprio mondo interiore.

Oggi abbiamo scelto di stilare la classifica dei segni che sono dei veri e proprio “santoni” grazie alla predisposizione donata loro da stelle e pianeti.

Che ne dici: vediamo se sei in classifica anche tu?

I segni più spirituali dello zodiaco: ci sei anche tu in classifica?

Essere spirituali non vuol dire, per forza, credere in una determinata religione piuttosto che in un’altra.

Esistono persone che hanno deciso di mettere al primo posto il rapporto tra il loro io esteriore e quello interiore o che provano a connettersi con la natura quando possono.

Di certo, anche se non lo fai appositamente, potrai riconoscere alcuni di questi atteggiamenti “inconsci” anche in te stesso.

Magari non credi di essere spirituale, però appena puoi corri in montagna a fare una passeggiata o, semplicemente, cerchi di connetterti con la natura, sfuggendo alla città.

Oppure, sempre senza farci caso, hai dei piccoli rituali che ti aiutano a calmarti magari prima di un colloquio importante o che ripeti uguali ogni sera prima di andare a letto.

Bene, abbiamo una notizia per te: potresti essere uno dei segni più spirituali di tutto lo zodiaco!

No, non fare quella faccia: non ti stiamo mica dicendo che devi abbandonare la vita che conosci per andare a fare l’eremita in cima ad una montagna o in mezzo ad un bosco!

Scopriamo la classifica dei cinque segni più spirituali di tutto l’oroscopo e vediamo se ci sei anche tu in classifica.

Ecco quali sono!

Acquario: quinto posto

Fiori, erbe, rimedi della nonna e qualsiasi altra cosa vi possa venire in mente, non avete bisogno di spiegarla all’Acquario. Questo segno, infatti, sa già tutto quello che volete dirgli! Assolutamente, l’Acquario non è una “strega” od uno stregone ma semplicemente una persona estremamente spirituale.

I nati sotto il segno dell’Acquario credono molto nel potere magico di ogni persona e sanno quali sono i “rimedi” giusti naturali per aiutarvi ad entrare in contatto con voi stessi.

Nei tempi antichi sarebbero stati le persone più strane del villaggio: oggi sono semplicemente persone particolari, circondati da erbe e fiori messi a seccare in ogni stagione!

Vergine: quarto posto

Strano credere che i nati sotto il segno della Vergine siano spirituali eppure è veramente così. Iniziamo dicendo che è strano perché la Vergine è un segno prettamente solitario, con i piedi ben piantati per terra e con un bagaglio di esperienze concrete piuttosto carico.

A forza di passare del tempo da sola, però, la Vergine ha iniziato a sviluppare una spiritualità del tutto personale, che solo lei è in grado di capire.

I nati sotto questo segno sono molto spirituali, alla loro maniera. Bisogna solo entrare in contatto con la parte più intima della Vergine per scoprirlo (peccato che non sia per niente facile!).

Sagittario: terzo posto

Nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, figura anche il Sagittario che conquista un terzo posto nella lista dei segni più spirituali di tutto lo zodiaco.

Non c’è da stupirsi dopotutto: il Sagittario è un segno che ha un rapporto veramente intenso con la spiritualità!

Il Sagittario è uno di quei segni da cui mai vi aspettereste di sentire parole mistiche: loro, però, sono veramente in grado di connettersi con l’energia che li circonda e non hanno paura di esplorare l’ignoto!

Pesci: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Ve lo dobbiamo veramente dire? I Pesci sono quelle classiche persone che ancora adesso cercano di creare pozioni magiche e che sono sinceramente convinte che certi oggetti siano caricati di una energia o vibrazione particolare.

I nati sotto il segno dei Pesci non hanno assolutamente paura di mostrare la loro spiritualità agli altri! I Pesci amano ballare, sfogare le proprie energie in maniere creative e costruire insieme agli altri uno spazio dove l’espressione mistica sia ben accetta ed incoraggiata.

I Pesci non hanno sinceramente vergogna di niente e di nessuno: sono persone veramente spirituali e se volete avere a che fare con loro dovrete accettarli esattamente per quello che sono! Inutile provare imbarazzi vicino ad un nato sotto il segno dei Pesci: sarà sempre il primo a cercare un contatto “spirituale” con gli altri. Meglio abituarcisi!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più spirituali dello zodiaco

I nati sotto il segno del Cancro si guadagnano di diritto il primo posto nella nostra classifica di oggi. Sono proprio loro, infatti, ad essere i più spirituali di tutto lo zodiaco!

Questo è un segno che crede veramente tanto nelle connessioni spirituali e non disdegna assolutamente culture e religioni altrui: gli piace scoprire storie e tradizioni che possano spiegare i sentimenti più comuni dell’esperienza umana!

Il Cancro è un segno che ha tutta una serie di rituali codificati, con i quali cerca di aiutarsi a passare le proprie giornate.

Magari si tratta del numero di anelli che deve indossare, di come prepara il suo tè o dei pensieri rilassanti che deve fare prima di mettersi a dormire.

Poco importa di che cosa sia, fattivamente, fatta la sua spiritualità.

Il Cancro è un segno veramente spirituale! Se passerete anche solo una giornata con lui ve ne renderete conto. Vi aiuterà a capire come vi sentite e ad entrare in connessione con il vostro vero io. Per farlo non avrà bisogno altro che di un pomeriggio con voi!

Provare per credere!