Luca Argentero conquista lo share più alto (13.9%) nella prima serata del 5 agosto 2021. La replica di Doc – Nelle tue mani, una delle serie tv più amate, ha totalizzato ben 2.102.000 spettatori.

Chi ha vinto la sfida a colpi di share della prima serata del 5 agosto 2021? Prima di scoprirlo in base ai dati dell’Auditel, vediamo nei dettagli quale è stata l’offerta televisiva riservata al pubblico da casa.

Rai 1 ha proposto la replica di Doc – Nelle tue mani, serie tv di successo con protagonista Luca Argentero nei panni del primario Pierdante Piccioni. Su Rai 2, invece, è andata in onda una nuova puntata de Il Circolo degli Anelli, lo speciale quotidiano che segue le gare degli atleti impegnati alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Su Rai 3 A raccontare comincia tu, replica dell’intervista fatta dall’indimenticabile Raffaella Carrà a Sophia Loren, icona del cinema internazionale.

Su Rete 4, Il ritorno del Monnezza. Su Canale 5 è andata in onda la replica della puntata Viaggio nella grande bellezza – Venezia. Su Italia 1 FBI – Most Wanted.

Chi sale e chi scende? Ecco tutti i dati degli ascolti tv di ieri sera diffusi dall’Auditel.

Luca Argentero conquista la prima serata con Doc

Doc – Nelle tue mani (Rai1) – La serie tv di successo con Luca Argentero nei panni del primario Pierdante Piccioni, che lotta per recuperare un vuoto di memoria lungo 12 anni, dopo essere rimasto in coma a causa di un incidente, ha tenuto incollati allo schermo 2.182.000 spettatori, per uno share pari al 13.9%. Nel cast anche: Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon e Silvia Mazzieri.

Quello di Doc è un successo inarrestabile! Ora è attesa per la seconda stagione, già annunciata e inserita ufficialmente nel palinsesto 2022 di Rai 1.

Il Circolo degli Anelli (Rai 2) – Il quotidiano d’approfondimento sportivo condotto da Alessandra De Stefano e dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha intrattenuto ieri sera 1.391.000 spettatori, pari al 9.2% di share. La conduttrice, con un fare colloquiale, guida i commenti tra gli ex sportivi ospiti fissi in studio tra i quali c’è Sara Simeoni, primatista mondiale di salto in alto, medaglia d’oro nel 1980 alle Olimpiadi di Mosca.

A raccontare comincia tu (Rai3) – La replica andata in onda ieri sera dell’intervista fatta da Raffaelle Carrà alla divina Sophia Loren, ha totalizzato 912.000 spettatori, per uno share pari al 5.5%.

Il ritorno del Monnezza (Rete 4) – Il film con Claudio Amendola del 2005, che interpreta lo stesso ruolo che fu dell’esilarante Tomas Milian, è stato seguito da 556.000 spettatori, con il 3.5% di share.

Viaggio nella grande bellezza – Venezia ( Canale 5) – La replica della puntata dedicata alla città lagunare, grazie anche ai commenti coinvolgenti dell’attore Cesare Bocci che conduce il programma televisivo, ha tenuto incollati allo schermo 1.188.000 spettatori (8.1% di share).

Most Wanted (Italia 1) – ha intrattenuto 875.000 spettatori (6.7%). Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 456.000 spettatori con uno share del 2.8%. Su Tv8 I Delitti del BarLume ha totalizzato 401.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Il Primo Cavaliere ha raccolto 342.000 spettatori (il 2.3% di share).

I numeri parlano chiaro: la Rai conquista la prima serata per il secondo giorno consecutivo, dopo il boom di ascolti con Superquark.