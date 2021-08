Love is in the air, anticipazioni: tutto quello che succederà nelle nuove puntate della soap turca in onda dal 9 al 13 agosto 2021. Scopriamolo insieme.

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

LEGGI ANCHE –> Dramma a Love is in the air: la rivelazione dell’attore di Serkan

Anticipazioni “Love is in the air”: ecco cosa succederà nella settimana dal 9 al 13 agosto 2021

Ecco tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 9 al 13 agosto 2021 nella soap turca “Love is in the air“.

Iniziamo con il dire che i coniugi Kafescioglu si rivolgono a Eda e Serkan per ristrutturare la loro nuova casa. I due si ripromettono di essere professionali e di lavorare insieme al progetto, ma improvvisamente Eda non si sente bene, ha mal di stomaco e ha una forte nausea. Serkan è preoccupato: che Eda sia incinta? Indaghiamo più nel dettaglio.

Eda e Serkan si stanno occupando della ristrutturazione della casa di due importanti clienti: i coniugi Kafescioglu. La coppia ha appena avuto un bambino e il loro equilibrio si è spezzato. Sono stanchi e non riescono a gestire tutti gli impegni che hanno, così Eda si propone di badare al figlio, mentre sistemano la casa prima che i lavori abbiano inizio. Ma una serie di coincidenze (una strana nausea che accompagna Eda, i discorsi che Serkan origlia tra la sua ex fidanzata e la cliente) suggeriscono che Eda sia incinta. Lo stesso pensa Ayfer, ricevendo la telefonata di Aydan che ha visto in videochiamata Eda con in braccio il Piccolo Serkan. Si genera il panico: Serkan tenta goffamente di approcciarsi al bambino, Ayfer e Aydan si precipitano a casa per chiedere spiegazioni e Figen telefona a Ceren per cercare conferme alla notizia.

Serkan non capisce perché Eda si dia così tanto da fare per tenere il bambino dei Kafescioglu, e sospetta che sia perché è incinta. Ne nasce un siparietto a base di incomprensioni, fino a quando Asli dissipa ogni dubbio chiarendo a Serkan che è lei ad essere incinta di un secondo figlio. Intanto Eda promette (e mantiene) a Aydan un viaggio virtuale a Londra, di cui Aydan rimane molto contenta e grata. Contestualmente, Seyfi fa capire ad Ayfer che potrebbe essere lei la prossima giardiniera della villa. Ceren porta Ferit in un canile, spiegandogli che le piacerebbe adottasse un cane, per liberarsi dell’astio che ha nei confronti di Selin. Intanto Serkan prepara i disegni che servono per la ristrutturazione della proprietà dei Kafescioglu; su questi disegni interviene Efe, con lo scopo di compromettere la riuscita dei lavori, ma l’esito del suo intervento sarà più grave di quanto avesse previsto e il tetto crollerà.