Giulia De Lellis, ora cambia tutto: la novità che le sconvolge la vita

Giulia De Lellis è pronta a sconvolgere la sua vita. Arriva il gossip bomba che cambia per sempre ogni cosa.

Giulia De Lellis, reduce dall’esperienza a Love Island, ha scelto di godersi qualche momento di relax con il suo nuovo compagno Carlo Beretta. I due hanno voluto staccare un po’ la spina dallo stress quotidiano, concedendosi un viaggio in giro per l’Europa, toccando le città più calde e belle, pronte ad offrirgli le esperienze più belle e rilassanti possibili.

Nonostante ciò, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è esente dal mondo del gossip e della cronaca rosa. Il suo nome, infatti, è tra i più chiacchierati del momento. In particolar modo dopo la notizia che ha lanciato il settimanale Nuovo che, in contatto con alcuni suoi amici, ha rivelato l’importante novità che a breve sconvolgerà le loro vite. Quale?

Secondo il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Giulia De Lellis e Carlo Beretta vogliono mettere su famiglia e quale modo migliore se non quello di dare alla luce un bambino? Ecco che cosa è possibile leggere sul trafiletto dedicato alla coppia.

Carlo Beretta e Giulia De Lellis presto genitori: il gossip bomba

Giulia De Lellis, che di recente ha preso un’importante decisione, è bene precisare, almeno per il momento non ha ancora confermato o smentito la notizia che riguarda la sua vita sentimentale, o meglio dire futura con Carlo Beretta, ma d’altronde non è di certo un mistero che lei sogni di diventare mamma e che sarebbe anche perfetta per nuovo questo ruolo nella sua vita. Visto che non appena ne ha l’occasione, lavoro permettendo, trascorre il più tempo possibile in compagnia delle sue due nipotine, che ama alla follia.

“Secondo gli amici, presto potrebbero decidere di coronare la loro love story con un bebè” si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti, che svela che secondo persone vicine alla coppia i due starebbero pensando di mettere su famiglia e di fare dunque il grande passo.

Segno che il legame che li unisce è davvero molto forte e stabile. Dopo di tutto, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha mai nascosto di aver trovato una certa serenità al fianco dell’imprenditore nostrano. Una serenità di cui da tempo era alla ricerca. Quindi non stupirebbe se i due abbiano scelto di costruire insieme un progetto di vita che li leghi per sempre.

Giulia De Lellis sta per diventare mamma? Il settimanale sembrerebbe esserne certo, ma non ci resta che attendere ulteriori conferme o smentite dalla diretta interessata.