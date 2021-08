L’Eyeliner colorato è senza dubbio una delle tendenze makeup dell’estate 2021. Scopriamo come creare un trucco occhi perfetto, semplice e veloce.

Per chi ricerca un trucco occhi semplice da realizzare ma di grande effetto soprattutto con l’abbronzatura, l’eyeliner colorato è il prodotto perfetto.

Una riga di colore effetto grafico capace di regalare subito un aspetto ricercato al trucco occhi, ideale per le giovanissime ma anche per le donne più mature, l’eyeliner colorato è presente ormai in tutte le collezioni makeup dei brand più famosi, in versione low cost o de luxe.

Eyeliner : come utilizzarlo per creare un makeup occhi dallo stile ricercato e molto femminile

Durante l’estate il makeup si alleggerisce e così come per la base si rinuncia spesso al fondotinta preferendo delle texture più leggere come le BB cream o il metodo di applicazione parigino per il fondotinta, anche il makeup occhi si fa più semplice, soprattutto durante il giorno. Per chi però non vuol rinunciare al proprio stile personale, al colore evitando la classica riga di matita nera waterproof, la soluzione ideale è senza dubbio l’eyeliner.

Questo prodotto di makeup si presenta perfetto da applicare sulla pelle dorata dal sole enfatizzando l’iride in modo unico anche soltanto con una semplice riga di colore ben disegnata. Le colorazioni di eyeliner più ‘glam’ sono il verde in diverse sfumature, il viola, il blu ma per le più temerarie anche il giallo fluo e l’arancione.

L’applicazione dell’eyeliner colorato è la medesima del classico nero o marrone, i pigmenti liquidi saranno però in alcuni casi più ostici ad asciugare in fretta.

L’eyeliner colorato non dovrà per forza essere abbinato ad un mascara dello stesso colore o a contrasto, ma sarà elegante sfoggiato con delle ciglia naturali, magari truccate con un bel mascara allungante e volumizzante.

Scopriamo come realizzare un makeup occhi con l’eyeliner colorato con la bravissima Clio Makeup!

La truccatrice italiana Clio Zammatteo in arte Clio Makeup, ha voluto regalare ai suoi followers un bellissimo makeup occhi che vede come protagonista un eyeliner colorato. Lei lo ha scelto in una delicata colorazione verde ideale per i suoi occhi chiari, ma gli occhi scuri saranno perfetti truccati con il verde, il viola e anche il blu.

Non vi resta che seguire passo dopo passo il video tutorial per realizzare il trucco occhi con l’eyeliner colorato che diventerà il vostro preferito per l’estate 2021.