Beautiful, importanti anticipazioni dagli Stati Uniti: svelato il grande ritorno a casa Forrester: la reazione dei fan sarà forte. Ecco di chi si tratta

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful, anticipazioni dall’america per la soap: un importante personaggio tornerà in casa Forrester: ecco chi è

Nelle scorse anticipazioni su Beautiful vi avevamo raccontato di una possibile “donna misteriosa” presente al matrimonio di Finn e Steffy. Il matrimonio dei due, che vedremmo presto anche in Italia ha portato con sè una serie di vicende particolari.

Si è a lungo parlato del colpo di scena in occasione delle nozze di Steffy Forrester e di John Finnegan: un segreto relativo proprio all’origine dello sposo, figlio adottivo dei genitori che lo hanno cresciuto (Jack e Li Finnegan) ma partorito da qualcun altro. Con ogni probabilità, il medico avrà un legame con un volto familiare della soap, che, con moltissime probabilità, come vedete anche dalla foto, potrebbe essere Sheila Carter.

Nei più recenti episodi andati in onda negli USA, il padre del ragazzo, Jack, è apparso molto turbato da un segreto che nasconde lui stesso al figlio: una preoccupazione che è andata crescendo quando Finn e Steffy hanno deciso di annunciare ufficialmente le imminenti nozze, postando la notizia online.

Jack teme che questo possa attirare l’attenzione di qualcuno e, in effetti, una misteriosa figura è apparsa intenta a leggere la notizia sullo schermo di un computer. Il giorno del matrimonio, una ben non precisata donna farà la propria comparsa a villa Forrester, dove si terranno le nozze. La donna renderà manifesta la propria presenza agli sposi e ai loro invitati?

Da quel che conosciamo è ufficiale. Steffy ha già riportato che la psichiatra sarà nuovamente assente in un’importante occasione di famiglia, perché, anche stavolta, impegnata in una missione umanitaria. Ma, allora, questa donna potrebbe essere proprio la madre biologica di Finn?

Gli indizi sembrano parlare chiaramente Finn potrebbe essere figlio di Sheila: quale miglior modo di aggiungere dramma alla storia della new entry se non legarla alla donna che, in più di un’occasione, ha reso un incubo la vita dei Forrester?

In fondo è stato proprio a causa della Carter che Steffy e i suoi fratelli hanno dovuto fare a meno della madre Taylor per una parte dell’infanzia: la psichiatra, nel tentativo di frapporsi tra un’armata Sheila e Brooke, era stata colpita da un colpo di pistola. In fin di vita, venne nuovamente rapita dal principe Omar, che riuscì a farla guarire ma che la tenne prigioniera per anni.