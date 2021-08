Anticipazioni Una Vita, ecco cosa succederà nei nuovi episodi della soap: la mossa di Genoveva contro Felipe può cambiare tutto ad Acacias

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Genoveva si scaglia in un tutto per tutto contro il marito. Questo è quanto succederà nelle prossime puntate di “Una Vita”. Mai fare arrabbiare Genoveva Salmeron (Clara Garrido), sopratutto se l’hai sposata. È questo che capirà Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) nelle prossime puntate italiane di Una Vita. La dark lady deciderà infatti di muovere guerra ai danni dal marito, tant’è che arriverà a denunciarlo per abbandono del tetto coniugale grazie alla complicità del losco avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e della domestica Laura Alonso (Agnes Llobet).

Come già sapete ormai da molto tempo, l’origine di queste divergenze tra i coniugi avràorigine nel momento in cui Genoveva perderà il bambino che aspetta in seguito ad una forte discussione con Felipe, durante la quale l’uomo la spingerà inavvertitamente.

A quel punto, l’Alvarez Hermoso non avrà più alcun motivo per restare al fianco della Salmeron, che sarà stata accusata dal commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) per l’omicidio di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). Tuttavia la dark lady per merito di Velasco avrà evitato la prigione, almeno in attesa dell’effettivo processo.

Una volta che verrà dimessa, Genoveva verrà mossa da un unico obiettivo: vendicarsi di Felipe. Come prima mossa, la donna incaricherà dunque Laura di simulare di aver trascorso una notte d’amore con Felipe, il quale non avrà alcun ricordo poiché si sarà ubriacato. Da un lato l’inserviente accuserà l’Alvarez Hermoso di averla violentata, dall’altro l’uomo si difenderà da tale infami, ma la Salmeron non perderà tanto tempo prima di far sapere alle vicine di essere stata tradita.

Da lì a poco, i coniugi cominceranno a farsi la guerra: anche in questo caso, a fare il primo passo ci penserà Genoveva, visto che si preoccuperà di fare arrivare a Felipe alcune lettere scritte apparentemente da Marcia. Neanche a dirlo, il legale capirà subito che dietro tutto quanto c’è la moglie e si preparerà ad affrontarla. Nel bel mezzo di uno scontro, l’Alvarez Hermoso perderà quindi il controllo e si avventerà al collo della Salmeron, dando l’impressione di volerla strangolare. Per fortuna, l’uomo desisterà dal suo intento, ma dovrà subito affrontare un’altra emergenza.

Genoveva lo denuncerà infatti per abbandono del tetto coniugale, visto che sarà ritornato a vivere nel suo vecchio appartamento. La denuncia spaventerà Felipe perché difficilmente eventuali clienti sceglierebbero di ricorrere alla sua consulenza, dato che la Salmeron lo farà passare come incapace di prendersi cura della sua famiglia. Comunque sia, una novità ridarà il sorriso all’avvocato