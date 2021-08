Love is in the air anticipazioni: un addio struggente

Anticipazioni Love is in the air, novità inaspettate nella soap turca, un noto personaggio abbandonerà clamorosamente: ecco di chi si tratta

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the Air: Alptekin Bolat il padre di Serkan abbandonerà!

Due grandi abbandoni nelle prossime puntate italiane della soap turca “Love is in the air“. Infatti oltre al già citato Efe Akman (Ali Ersan Duru) ad uscire definitivamente di scena nelle prossime puntate ci sarà anche lui: Alptekin Bolat (Ahmet Somers), il padre di Serkan (Kerem Bursin). Prima di andarsene, l’uomo chiederà però il divorzio alla moglie Aydan (Neslihan Yeldan).

Tutto avrà origine quando Serkan si troverà costretto a confessare all’amata Eda Yildiz (Hande Ercel) che il padre è coinvolto nella morte dei suoi genitori. Dato che la ragazza non riuscirà a perdonarlo per averle taciuto l’intera questione, il Bolat se la prenderà con papà Alptekin e, oltre ad accusarlo di essere l’artefice della sua infelicità e di quella di Aydan, gli comunicherà che non vuole più vederlo per nessun motivo. A quel punto, Alptekin deciderà di andare via dalla casa coniugale per un po’ di tempo e si trasferirà momentaneamente in un albergo. Sarà allora che Aydan, in cerca di sue notizie, andrà all’hotel e lo troverà praticamente a letto con un’altra donna. La rottura tra i coniugi sarà così inevitabile.

Il signor Bolat Senior si presenterà infatti nella sua tenuta e dirà a Aydan che vuole il divorzio. Da un lato la donna resterà sconvolta da tale richiesta, invitando il marito a ponderare bene la sua decisione poiché non si interrompe un matrimonio di 30 anni in soli 30 secondi, dall’altro Alptekin apparirà piuttosto certo delle sue intenzioni e sottolineerà che ormai il loro rapporto è naufragato da più di un decennio, anche se entrambi hanno fatto finta di non capirlo. Date queste parole, Aydan non potrà fare altro che rassegnarsi all’idea che, molto presto, diventerà una donna divorziata. Tuttavia, la signora non vorrà rassegnarsi all’idea che la sua vita sia finita e, visto che avrà finalmente sconfitto l’agorafobia, accetterà un consiglio di Eda e si candiderà come presidentessa dall’associazione benefica di cui fa parte, scontrandosi apertamente con la madre di Ferit (Cagri Citanak), l’altra candidata per il posto.

Ovviamente, l’uomo non andrà via prima di un ulteriore confronto con Serkan. Oltre ad ammettere di non essere mai stato un buon padre con lui, Alptekin dirà al figlio di non lasciarsi sfuggire Eda perché è la donna giusta. Serkan accetterà tale consiglio, ma inviterà il padre a non farsi più vedere e dunque troncherà il rapporto, anche se Bolat Senior si mostrerà fiducioso per il futuro e gli farà presente che, un giorno, riuscirà a perdonarlo.