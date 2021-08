Tutte le anticipazioni di Beautiful, ecco cosa succederà nelle nuove puntate della soap americana: un matrimonio e una clamorosa scoperta

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: addio Brooke e Ridge, amara sorpresa di Ferragosto

Anticipazione Beautiful dall’america: Finn è stato adottato?

Nuove nozze in arrivo per la famiglia Forrester. Infatti prossimamente a Beautiful si celebrerà il matrimonio di Steffy Forrester. L’appuntamento per le nuove nozze di Steffy Forrester è ormai fissato, con la cerimonia che – come ormai accade sempre nelle nozze di famiglia – si terrà nel salotto di Eric Forrester, con appeso al muro il ritratto di Stephanie.

Da un punto di vista della location, si è cercato di risparmiare, ma gli autori hanno presentato questo matrimonio come pieno di sorprese, che scopriremo solo con la messa in onda degli episodi in questione.

In ogni caso ci sono delle importanti novità, a partire dallo sposo, John Finnegan, con cui Steffy ha trovato la felicità e una seconda maternità, visto che i due sono da poco diventati i genitori di Hayes. Diverso sarà anche l’officiante della cerimonia, che sarà interpretato da Petri Hawkins-Byrd, volto noto nella rete CBS (che negli USA trasmette la soap) in quanto “guardia” nel longevo show Judge Judy (una specie di Forum in versione stelle e strisce).

Carter Walton, dato il recente peccato di essere andato a letto con Quinn Forrester, sta ancora espiando agli occhi della famiglia e non sarà parte della cerimonia. L’avvocato approfitterà dell’occasione, in ogni caso, per passare del tempo in privato proprio con la Fuller, proseguendo la liaison in segretezza. Confermato, invece, il ruolo di Hope Spencer: infatti, Steffy chiederà alla sorellastra di occupare una posizione speciale all’evento e così la figlia di Brooke sarà la damigella di Steffy.

Saranno nozze del tutto diverse per la figlia di Ridge e Taylor, che preferirà dunque un’intima e calma cerimonia. Vedremo per gli sposi, sicuramente non per il pubblico, visto che le anticipazioni segnalano un vero e proprio colpo di scena quando una misteriosa donna arriverà alla villa, rischiando di creare tensioni o almeno di far preoccupare qualcuno.

L’identità della signora è ovviamente top secret, ma si pensa possa essere la madre biologica dello sposo. Come da mesi si sospettava, infatti, il segreto di Finn è che è stato adottato.