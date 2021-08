Sei uno dei segni zodiacali dipendenti da Instagram? Lo scopriremo subito con la classifica di oggi dell’oroscopo! Ecco i primi cinque e… ehi! Non pensare minimamente di chiudere il telefono per guardare qualche Reels! Leggi prima la classifica!

Tutti (o quasi) abbiamo un profilo Instagram, inutile negarlo.

Da quando, infatti, i social network hanno iniziato a prendere sempre più “possesso” delle nostre vite, avere un profilo sul social network dedicato alle foto è diventato quasi d’obbligo!

Sebbene praticamente tutti abbiano un profilo su Instagram, esistono alcune persone che non riescono veramente a staccarsene.

Controllano i likes ed i commenti ad ogni secondo, postano stories che raccontano la loro intera giornata e non c’è esperienza, di qualsiasi tipo, che non fotografino per il loro profilo.

Non è che sei anche tu una di queste persone?

I segni zodiacali dipendenti da Instagram: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Non si tratta solo di avere un profilo e di aggiornarlo costantemente (quello, dopotutto, lo facciamo quasi tutti!).

Ci sono persone che hanno fatto del proprio profilo Instagram una vera e propria bandiera e lo curano quanto e più, forse, della loro vita reale!

Andare a cena fuori? Nessuno può toccare il piatto prima che siano state scattate le foto di rito. Un raduno di amici? Nel mentre della conversazione, ti trovi la fotocamera di qualcuno in faccia, che sta riprendendo le vostre risate “spontanee“. Giornata al mare? Aspetta, facciamoci la foto! Ok, va bene, ci fermiamo, ma avete capito il concetto: non si può fare niente senza documentarlo su Instagram!

Se non hai un amico così, abbiamo una brutta notizia per te: potresti essere tu quello ossessionato da Instagram!

Come fare a capirlo? Ma semplicemente grazie al tuo segno zodiacale!

Anche se non ci credi, sappi che stelle e pianeti possono aiutarci a riconoscere tantissime caratteristiche delle personalità delle persone che ci sono vicine.

Provare per credere: pronto a scoprire se sei nella classifica dei segni zodiacali ossessionati da Instagram?

Bilancia: quinto posto

Anche se i nati sotto il segno della Bilancia non postano spesso sul loro profilo, abbiamo deciso di smascherarli. Siete proprio voi ad essere i più ossessionati da Instagram, non è vero?

La Bilancia, infatti, è sempre (sempre) online. Magari guarda le tue stories dopo un minuto o tiene sotto controllo qualsiasi foto che venga postata: poco importa quanto o se commenta o mette like. Puoi star tranquillo, infatti, che la Bilancia ha visto il tuo ultimo post e ne ha già ricavato alcune idee: sono veramente ossessionati da Instagram!

Cancro: quarto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono veramente molto presi dal loro profilo Instagram. Di certo non passano ore a decidere quale foto postare, però sono sempre online e mettono foto e video in continuazione!

Al Cancro, Instagram piace particolarmente: sono capaci di capire chi sta con chi, a chi piace chi e quale persone stanno litigando grazie solo a like o condivisioni.

Per loro (che adorano il gossip, se dobbiamo essere sinceri), Instagram si tratta di una vera e propria miniera di informazioni!

Ariete: terzo posto

Anche l’Ariete è uno dei segni che proprio non riesce a staccarsi da Instagram, neanche per sbaglio. Nonostante posti pochissimo (ma sempre chiedendo prima a tutto il mondo di mettere like e facendo cento prove prima di premere “invio”), l’Ariete è sempre su Instagram!

Sarà il primo a vedere la vostra story, il primo a mettere like o a giudicarvi se siete andati in vacanza piuttosto che uscire con lui.

Ama fare stories o chiedere agli altri di farle per poterle aggiungere al suo profilo e far vedere a tutti che tipo di vita fa: insomma, l’Ariete è un vero animale da social come Instagram!

Leone: secondo posto

Anche se non lo ammetterebbero mai, tutti i nati sotto il segno del Leone sono dei veri e propri schiavi di Instagram!

Per loro postare ogni giorno è quasi un lavoro (anzi, per molti di loro lo è veramente visto che si considerano praticamente degli influencer).

Ogni foto deve essere sapientemente effettata, curata e postata all’orario giusto (che i nati sotto il segno del Leone, ovviamente, conoscono benissimo).

Ci sono poi da considerare gli effetti sonori, rispettare un calendario per evitare di sembrare persone che stanno sempre online ed anche cercare di far passare sempre lo stesso messaggio.

Quale? Ah ma che i Leone sono persone estremamente misteriose ed interessanti, bellissimi ed intriganti senza sforzo, capaci di far cascare tutti ai propri piedi!

Siamo sicuri che sia così anche senza Instagram ma sul profilo del Leone vedrete solo foto e video curatissimi: non fatevi ingannare!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali dipendenti da Instagram

Al primo posto troviamo proprio loro: i nati sotto il segno dello Scorpione! Chiunque sia nato sotto questo segno, infatti, ha una personalità decisamente concentrata e metodica, da vero e proprio leader.

Quando lo Scorpione si concede un vizio, però, se lo concede per bene: ed Instagram è uno dei loro vizi preferiti!

Lo Scorpione usa i social in maniera veramente molto intelligente: non farà mai vedere neanche per sbaglio una sua debolezza e ci pensa sempre due volte prima di postare qualcosa.

Il risultato? Un profilo Instagram perfetto ed invidiabile anche se frutto, però, di un’incredibile stress sia per gli Scorpione che… per i loro amici!

Abituati ad avere tutto quello che vogliono, a lavoro come nella vita privata, gli Scorpione trasformano il loro profilo Instagram in uno strumento con il quale chiedere costantemente agli amici di fotografarli, riprenderli e sostenerli… quasi come se fosse un vero lavoro!

Insomma, è proprio vero: sono gli Scorpione i segni più dipendenti da Instagram!