Andrea Zenga non ha potuto trattenere la delusione provocata dalla sua fidanzata Rosalinda Cannavò, che lo ha lasciato senza parole.

Andrea Zenga, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, ha fatto breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo, quasi in maniera quotidiana, sceglie di condividere con gli utenti della rete piccoli stralci della sua vita quotidiana, continuando a farli sognare con la storia d’amore con Rosalinda Cannavò.

I due non avrebbero mai creduto che durante il corso dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia avrebbero trovato l’amore, ma invece è successo e ancora vivono questo bellissimo sentimento. Anche se come tutte le relazioni, anche loro vivono alti e bassi. Nelle scorse ore, infatti, il figlio di Walter Zenga ha ammesso senza troppi giri di parole di essere rimasto un po’ deluso dalla sua compagna. Il motivo? No, le fondamenta della loro relazione non hanno nulla a che fare con questa sua reazione, ma riguarda un problema che tutte le coppie prima o poi si ritrovano a dover affrontare. Che cosa è successo allora?

Rosalinda Cannavò delude Andrea Zenga: il retroscena che non ti aspetti

Andrea Zenga nelle scorse ore aveva chiesto ai suoi fedeli sostenitori di consigliargli un film da poter vedere insieme alla sua compagna e loro hanno prontamente risposto, consigliandogli una pellicola da poter vedere insieme. Peccato che la visione del film sia stata tutt’altro che piacevole. In quanto Rosalinda Cannavò non ha fatto altro che commentare per tutto il tempo quello che succedeva sul piccolo schermo, impedendogli di poter seguire il tutto come avrebbe voluto.

LEGGI ANCHE –> Momento no per Rosalinda Cannavò che amara confida: “Non avrei voluto farlo”

“Sono davvero insopportabile, lo so” ha commentato ironica Adua Del Vesco, affermando che dedicarsi alla visione di un film insieme a lei è un’attività alquanto dura poiché non fa altro che commentare quello che succede e se ha già avuto modo di poter vedere il lavoro cinematografico, anticipa agli altri spettatori quello che sta per accadere da lì a poco rovinando tutto l’effetto sorpresa.

Per questo motivo Andrea Zenga è rimasto deluso dall’atteggiamento della sua compagna. In quanto pensava di potersi godere un film in sua compagnia, ma lei non avrebbe fatto altro che commentare tutto ciò che veniva trasmesso: dalla sceneggiatura, al copione fino alle abilità artistiche degli attori scelti per il progetto in questione. Insomma: un vero e proprio incubo.

LEGGI ANCHE –> Rosalinda Cannavò senza Andrea Zenga ammette tutto: l’inedita confessione

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che di recente hanno risposto alle critiche di un hater, nonostante non hanno trascorso questa serata come avrebbero voluto, sono più innamorati che mai, ma ora lui sa che è meglio vedere un film da solo che in compagnia di lei se vuole gustarsi per intero la pellicola.