Che immagine “strana” quella che ti proponiamo oggi, non credi? Prova il nostro test uomini o colonne e scopri che cosa svela su di te e sulla tua personalità. Cosa vedi, infatti, ci dirà come reagisci rispetto alle difficoltà della vita!

Il test che ti vogliamo proporre oggi è decisamente “strano“. L’immagine non è una “classica” illusione ottica ma ci si avvicina molto, nonostante sia decisamente “di rottura”.

Cosa vogliamo scoprire oggi, chiedendoti di guardare i soggetti rappresentati nel disegno?

Ma niente di meno (o di più) che dirti come affronti le difficoltà nella vita! Scopriamo subito insieme che cosa ci “nascondi” grazie al nostro test psicologico di oggi.

Che ne dici, vale la pena fare un tentativo?

Test uomini o colonne: cosa vedi nell’immagine svela come affronti le difficoltà

Pensi di essere capace di affrontare di petto le situazioni oppure fai come gli struzzi e nascondi la testa sotto la sabbia?

No, non ti affannare a rispondere: ce lo svelerà il test di oggi!

Dovrai solo guardare l’immagine qui sopra e dirci che cosa vedi prima nel disegno: degli uomini o delle colonne?

L’immagine di oggi, infatti, non è una “classica” illusione ottica ma contiene in sé un elemento “disturbante” e di discordo che divide nettamente, a seconda della personalità di ognuno, la percezione del soggetto rappresentato.

Inutile cercare di ragionare a fondo su questo disegno: sai benissimo cosa hai visto prima!

Scopriamo che cosa rivela di te e della tua maniera di affrontare le difficoltà il test uomini o colonne: ecco i responsi!

Hai visto prima gli uomini

Se hai visto prima delle figure umane, nonostante l’immagine cerchi di suggerire abbastanza fortemente un porticato, allora hai un approccio decisamente “aggressivo” verso le difficoltà.

Non sei di certo una persona che fa finta di niente o che cerca di evitare il confronto diretto, sia con gli altri che con i problemi.

No, tu ti getti immediatamente ed a viso aperto contro i problemi e li affronti di petto. Purtroppo sei veramente insofferente riguardo limiti e prevaricazioni: per questo motivo, quindi, ti rifiuti di soccombere alle difficoltà della vita!

Generalmente, in ogni caso, la tua attitudine è positiva e proprio per questo riesci sempre, in qualche maniera, ad ottenere un riscontro ottimale da ogni “inciampo”.

Insomma: la tua attitudine al confronto è quello che ci vuole per risolvere le situazioni. Fai attenzione, solo, a non essere troppo aggressivo!

Hai visto prima le colonne

Chi vede prima le colonne, invece, ha un atteggiamento decisamente diverso rispetto alle difficoltà. Non vogliamo dirti per forza che nascondi veramente la testa sotto la sabbia ma a voler essere sinceri… diciamo che è quasi così!

Sei una persona che detesta i conflitti e che fatica molto ad uscire dalla sua comfort zone dove conosce tutto e tutti ed è a suo agio.

Nessuna sorpresa, quindi, che i problemi ti mettano in difficoltà e tu non abbia voglia di affrontarli!

Cambiare prospettiva od approccio, nella vita, non è assolutamente qualcosa che ti interessa o che ti stuzzica, anzi!

Detesti l’idea di dover prendere decisioni che possano alterare il corso della tua vita e vorresti avere una linea definita da seguire in ogni momento.

Sei una persona abitudinaria e non c’è veramente nulla di male in questo: sei capace di accontentarti ed hai degli obiettivi raggiungibili e chiari. Meglio così, no?

Impara solo che questa tua presunta “rigidità” può crearti dei problemi nei rapporti interpersonali e che rimanere troppo fermi può abituarti ad una staticità controproducente.

Per il resto, però, finché sai cosa vuoi e come ottenerlo, di certo non saremo noi a fermarti!

Sii consapevole dei tuoi limiti e non farti buttare giù da nessuno!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.