Oggi vogliamo proporti un classico test “cosa vedi prima”. Grazie alla tua risposta sapremo dirti che cosa ti manca nella vita! Non ci credi? Facciamo un tentativo allora!

Lo abbiamo detto numerosissime volte ma non per questo smetteremo di ripeterlo.

(Dopotutto, repetita iuvant: lo dicevano anche i latini, no?). I nostri test possono aiutarti a capire meglio come stai!

Oggi vogliamo proporti un test abbastanza “classico“, che ci permetterà, però, di leggerti dentro.

Non credi sia possibile? Ma allora non ci vorrà niente a provare che siamo nel torto, non credi?

Hai solo due opzioni tra cui scegliere: a seconda di che cosa vedi ti diremo che cosa manca nella tua vita. Vale la pena fare un tentativo, no?

Test cosa vedi prima: una serratura od un uomo che piange? Scopriamo subito che cosa significa

Il nostro test di oggi vuole metterti alla prova ma senza chiederti di individuare elementi in poco tempo oppure forzando, in qualche maniera, il tuo cervello a prendere una decisione ragionata.

No, noi vogliamo solo che tu ci dica che cosa hai visto nell’immagine rappresentata qui sopra: un uomo che piange od una serratura?

Inutile riguardare la foto a lungo o cercare quale sia il dettaglio od il particolare che ti ha fatto scegliere una delle due figure piuttosto che l’altra.

Non devi pensarci su ma dirci, semplicemente, che cosa è apparso di fronte ai tuoi occhi: sii sincero e ti riveleremo qualcosa di importante su di te!

Il nostro test “cosa vedi prima” di oggi è estremamente semplice proprio perché vogliamo che la tua risposta sia il più diretta e limpida possibile.

Non devi prenderti neanche un minuto per guardare la foto: sai già qual è la risposta giusta per te, vero?

Bene, allora leggiamo subito il responso del test e scopriamo di che cosa hai bisogno veramente nella vita. La tua decisione, infatti, ci svela qualcosa che ti manca: chissà se avremo ragione?

Hai visto una serratura

Di certo la serratura è l’elemento “più facile” da vedere, quello che salta immediatamente agli occhi di chi fa questo test.

Si tratta della risposta che danno quasi la maggioranza delle persone, quasi intorno al 90%: ma c’è un motivo per cui è l’elemento più visto da quasi tutti!

Vedere la serratura, infatti, vuol dire che stai attraversando un momento veramente difficile della tua vita, dove ti sembra di guardare la vita altrui… ehm, proprio dal buco di una serratura!

Evidentemente c’è qualcosa o qualcuno che ti crea un problema che ti imbarazza molto affrontare. Magari c’è un’amica che spii (letteralmente) su Instagram, seguendo tutti i suoi post o le sue stories. Magari hai la sensazione che la vita stia scorrendo via veloce, lontano da te che non riesci a cogliere le occasioni e ti sembra di vivere chiusa in casa e…

Ehm, qualcuno ha parlato per caso di pandemia ancora in corso? Vedere la serratura è una conseguenza quasi naturale degli ultimi avvenimenti mondiali. Per questo in tantissimi la vedono come elemento preponderante!

Quello che ti manca nella vita è quel ritorno alla normalità di cui tutti parlano: arriverà, non preoccuparti!

Nel nostro test “cosa vedi prima”, oggi hai visto un uomo triste

Notare la figura che piange, invece, è qualcosa che fanno quasi meno del 10% delle persone che guardano questa immagine.

Se hai visto l’uomo triste, quindi, vuol dire che dentro di te si nasconde un bisogno molto più forte della voglia di tornare a vivere normalmente! (Il che è tutto dire, visto l’andamento degli ultimi due anni delle nostre vite).

Vedere questa figura non vuol dire necessariamente che sia tu ad essere triste o ad avere dei problemi. Certo, potresti star provando della nostalgia o dei sentimenti decisamente poco in linea con il tuo carattere ultimamente ma questo (sinceramente) noi non possiamo indovinarlo.

Quello che possiamo dirti (quasi) sicuramente è che notare questo elemento vuol dire avere una predisposizione per l’empatia ed un’attenzione particolare, in questo momento, ai sentimenti altrui.

Evidentemente ti manca un confronto diretto con alcune persone della tua vita che senti lontane e di cui, però, non puoi fare a meno di preoccuparti.

Che cosa sta succedendo ai tuoi rapporti, ultimamente? Forse questo è il segnale che ti serviva per iniziare a guardarti veramente dentro. Sicuramente è ora di fare pace con la confusione che hai in testa e mettere in ordine i sentimenti: secondo il nostro test di oggi sei finalmente pronto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.