Il make-up non ha segreti per te e credi che nessuno si trucchi meglio di te? Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali bravi a truccarsi: sarai tra i primi cinque?

Inutile cercare di fare i (falsi) modesti: pensi di essere tra i più bravi (se non il più bravo) ad applicare il make-up nella tua vita?

Truccarsi non è così “semplice” come la maggior parte delle persone potrebbero credere. Ci sono regole e mode che lo influenzano e ormai il trucco può completamente cambiare come gli altri ci percepiscono.

Il make-up e la sua applicazione sono diventati una vera e propria arte, che ha tanti seguaci ma che in tanti, semplicemente, ignorano.

Scopriamo se sei tra i cinque segni zodiacali capaci di realizzare un trucco perfetto: incredibile ma vero, le stelle sanno individuare anche questo!

I segni zodiacali più bravi a truccarsi: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Se ripensi a quando, non sai neanche quanti anni fa, hai preso in mano un pennello per il trucco per la prima volta ti viene da sorridere (oltre che rabbrividire).

Il tuo percorso come “esperto di make-up“, infatti, è iniziato come per tanti in maniera del tutto casuale ma si è trasformato presto in un vero e proprio amore.

Sei l’amico o l’amica incaricato di truccare tutti prima di una serata, conosci a menadito i maggiori brand (ed i loro pro e contro) e non hai paura di provare trend o trucchi “particolari”.

Dopotutto sai veramente quello che fai quando prendi il pennello in mano!

Anche se all’inizio ti facevi la faccia di un colore mentre il collo rimaneva bianco o se ti sei disegnata delle sopracciglia che sembravano code di castoro, poco importa.

Adesso sei un vero e proprio esperto di make-up… non è vero?

Forse sì o forse no: la nostra classifica dell’oroscopo di oggi, che ci svela quali sono i segni zodiacali bravi a truccarsi ci dirà la verità.

Non sei curioso di scoprire se sei tra le prime cinque posizioni?

Capricorno: quinta posizione

Anche se i nati sotto il segno del Capricorno sono spesso considerati come personalità poco fantasiose, non potevamo non inserirli in questa classifica.

Il Capricorno, infatti, è un segno che esegue alla perfezione ogni cosa che fa: figuriamoci se si tratta del trucco che va sulla sua faccia!

Fieri, incuranti del giudizio degli altri e sempre attenti alle ultime mode: i nati sotto il segno del Capricorno sono veramente bravi a truccarsi!

Cancro: quarta posizione

Anche i nati sotto il segno del Cancro non potevano fare a meno di figurare nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo. Chi meglio di loro, infatti, è capace di truccarsi alla perfezione?

(Evidentemente almeno altre tre persone, visto che sono solo quarti in classifica!).

Scherzi a parte: il Cancro è un segno che adora poter “migliorare” il proprio aspetto e che non perde occasione per esaltare le sue caratteristiche con il trucco!

Che si tratti di una base leggera o anche di un tocco di colore per affrontare una giornata difficile, il Cancro avrà un trucco sempre perfetto.

Gemelli: terza posizione

I nati sotto il segno dei Gemelli salgono sul podio della nostra classifica dell’oroscopo di oggi. Anche loro sono bravissimi a truccarsi!

Con una forte propensione all’arte, bravissimi con tutto ciò che ritiene manualità e con un vero occhio per i colori e le composizioni, i Gemelli sono ottimi truccatori!

Che si tratti di una serata fuori o di una festa importante, che debbano andare a scuola o al lavoro oppure anche solo prendere un caffè sotto casa con un amico, poco importa.

I Gemelli saranno sempre truccati alla perfezione (anche quando non ti sembra) per farti “credere” che non abbiano un difetto al mondo. Sono bravissimi!

Toro: seconda posizione

Sperimentare, sperimentare e ancora (ormai lo avrete capito) sperimentare! I nati sotto il segno del Toro semplicemente adorano truccarsi e sono tra i segni zodiacali più bravi ad usare il trucco di tutto lo zodiaco!

Il Toro, infatti, è un segno che non ha paura di provare nuove esperienze ed il trucco è uno di quegli strumenti grazie al quale riesce sempre a sentirsi “nuovo“.

Chi nasce sotto il segno del Toro ha un rapporto decisamente “profondo” con il make-up. Il Toro, infatti, compra sempre i prodotti migliori, costosissimi e professionali, risparmiando per mesi per potersi permettere la palette giusta!

Piuttosto che realizzare un look con materiali scadenti, dunque, il Toro preferisce anche passare lunghi periodi senza truccarsi particolarmente.

Appena può mettere le mani sui suoi trucchi preferiti, però, il Toro vi stupirà sempre con un risultato veramente professionale. Sono dei veri amanti del make-up!

Vergine: prima posizione nella classifica dei segni zodiacali più bravi a truccarsi

Al primo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più bravi a truccarsi non potevano che esserci loro, tutti i nati sotto il segno della Vergine!

A prescindere dal genere e dal lavoro che fanno, infatti, tutti coloro nati sotto il segno della Vergine sono persone estremamente brave con il trucco!

La Vergine è “famosa” per essere uno dei segni zodiacali più precisi e ossessionati dalla perfezione dell’intero zodiaco.

Non è un segreto, quindi, che il make-up (poco importa quanto coprente o meno) sia una delle sue passioni. E che passione!

La Vergine è veramente precisa e riesce ad applicare il trucco in una maniera quasi impalpabile: crea look inappuntabili e taglienti, aggressivi ed alla moda, quasi da rivista di settore!

Chi è nato sotto questo segno ha tutte le caratteristiche giuste per diventare un vero e proprio make-up artist… a meno che non sia già troppo occupato con la dominazione del mondo!