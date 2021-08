Meghan, Kate e Elisabetta II hanno una cosa in comune, una regola da seguire

Le donne della Royal Family sono tenute a seguire delle regole beauty molto rigide, istruzioni per unghie, capelli e ogni altro dettaglio.

La Corona inglese ha una regola per ogni cosa. I componenti della Royal Family sanno, passo passo, con assoluta esattezza, che cosa ci si aspetta da loro in qualsiasi circostanza, anche mentre sono al bagno.

Eh già, come pettinarsi, truccarsi, farsi le unghie e profumarsi è regolamentato da una serie di normative che le donne della famiglia reale sono tenute a seguire con quanta più fermezza quanto più alto è il loro grado di vicinanza al trono.

Sappiamo ad esempio che Kate Middleton è una vera e propria fedelissima di tali regole mentre la cognata Meghan pare decisamente meno incline a seguirle.

Ma di regole stiamo parlando nel dettaglio? Scopriamolo insieme.

Meghan Markle, Kate Middleton e le regole beauty della Royal Family

L’etichetta investe anche il settore beauty. Se si è una donna della Royal Family si sa che trucco e parrucca dipendono dalle norme che seguono.

Capelli – Rigorosamente all’insegna del naturale, quindi mai tinti in modo evidente e, qualora lasciati sciolti, acconciati con una piega che appaia “fresca” e genuina. I raccolti però sono generalmente più apprezzati perché consentono con maggior agevolezza quell’effetto ordinato richiesto in ogni occasione: i ciuffi ribelli che circondano il viso di Meghan in svariate occasioni non sono quindi molto apprezzati.

Make up – Leggero è l’aggettivo che meglio descrive il trucco di una donna della Royal Family. Solo Sua Maestà è autorizzata a rossetti sgargianti, le dame che la circondano devono invece puntare su nuance leggere. In ogni caso non sono previsti ritocchi quindi il trucco deve esser più che long lasting.

Manicure – Le unghie devono essere curate e in ordine, mai troppo lunghe o decorate con colori diversi da un nudo o un rosato. Il nero sfoggiato da Meghan Markle ai British Fashion Awards decisamente non sarebbe previsto.

Profumo – Le donne della Royal Family non possono indossare eau de parfum, eau de toilette o creme profumate nelle occasioni in cui rappresentano la Corona. Si pensa si tratti di una regola legata a evitare di mettere qualcuno in condizioni di difficoltà: come reagireste infatti se non amaste il profumo della Duchessa di Cambridge? L’unica eccezione a questa regola è il giorno in cui ci si sposa.

LEGGI ANCHE –> Royal Family: le 10 tradizioni natalizie più curiose della Regina

Da oggi senza dubbio guarderete i look di Kate Middleton, Meghan Markle e persino di Sua Maestà con occhi diversi, occhi di chi sa che un rossetto non è mai solo un rossetto, almeno per chi fa parte della Royal Family.