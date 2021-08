Ti basta solo guardare le foto dei tuoi ex fidanzati per sentire un brivido lungo la schiena: ma perché adesso ti sembrano così brutti? Scopriamo insieme qual è il motivo (scientifico) per cui i tuoi ex ti sembrano brutti!

Basta una serata fra amiche o anche, semplicemente, uno sguardo a cosa postavi sui tuoi social network negli anni scorsi per farti venire una crisi isterica.

Beh, dai, una crisi isterica vera e propria no però risate nervose ed incredulità oltre che ad un certo numero di domande di certo sì.

Ma davvero tutti i tuoi ex fidanzati sono così inguardabili? Le tue amiche ti hanno fatto uscire con uomini così brutti? Cosa ti passava per la testa?

La risposta a tutte queste domande (fortunatamente) è scientifica: scopriamo subito qual è!

I tuoi ex ti sembrano brutti? C’è una risposta scientifica che spiega perché

Di certo non sei l’unica a pensarlo anche se, spesso, evitiamo di parlarne.

Ma quando è successo che i tuoi ex fidanzati sono diventati tutti inguardabili? Eppure ci uscivi insieme ed anche per svariati mesi o, addirittura, anni.

Come hai fatto a non vedere che non sono neanche lontanamente il tuo tipo e che adesso, a distanza di tempo, ti sembrano decisamente poco appetibili?

Non preoccuparti: tutti (o quasi) la pensiamo così ed è anche del tutto normale. (Siamo sicuri, però, che non ti farà piacere pensare che il tuo ex ti considera… inappetibile?).

C’è una motivazione specifica e scientifica dietro al fatto che i tuoi ex ti sembrano brutti adesso e che ti senti quasi ingannata dalla te stessa del passato.

Ma qual è?

Non vogliamo ridurre l’amore a provette scientifiche o pura e semplice teoria ma dobbiamo proprio dirtelo. C’è un motivo per il quale ci innamoriamo!

L’attrazione iniziale tra due persone, infatti, spesso ha a che vedere con un determinato tipo di meccanismo biologico: quello legato alla procreazione!

Ora: non stiamo dicendo assolutamente che dovresti fare un bambino se non vuoi o che hai un istinto materno se non lo hai.

Quello che intendiamo è che la natura (dopotutto siamo animali anche noi) ed il tuo corpo collaborano per far sì che tu dia un contributo al continuamento della nostra specie.

Ecco perché, quindi, nei primi tempi di una relazione tu ed il tuo partner non riuscite a levarvi le mani di dosso: i vostri corpi stanno cercando di comunicarvi che dovreste fare un bambino!

I motivi dietro la vostra compatibilità, infatti, spesso sono legati ad un riconoscimento “genetico” che il vostro corpo fa senza che voi neanche lo sappiate.

Quell’attrazione insostituibile che avete provato per uno dei vostri ex è frutto della biologia che sostiene sareste perfetti per fare un bambino. Verrebbe sicuramente bene “mischiando” le vostre rispettive caratteristiche genetiche!

Allora perché i tuoi ex sono inguardabili adesso?

Se nel mondo animale l’attrazione e l’amore sono praticamente la stessa cosa, noi umani ci siamo evoluti per arrivare a considerare il legame affettivo come unico ed insostituibile.

Di certo, però, non tutte le relazioni si reggono esclusivamente sulla necessità di fare bambini, non trovi!

Il grande amore è quello che è capace di rinnovarsi, accettarsi e crescere insieme (volendo semplificare tantissimo). Insomma: se passate la prima fase “biologica” e vi impegnate per la vostra relazione e la fate durare, vuol dire che siete davvero innamorati.

Non è “solo” una questione di ferormoni!

Le persone con le quali, però, non riesci a far funzionare la relazione (poco importa quanto fosse cocente l’attrazione o quanti sentimenti pensavi di provare), diventano poi una collezione di ex possibili “provette” genetiche fallite.

E, passato un poco di tempo, non li trovi più attraenti come prima, anzi: ti sembrano proprio brutti!

Sappiamo tutti benissimo che in ogni relazione esiste un periodo di “lussuria” che viene, prima o poi, sostituito con i sentimenti (oppure con una separazione).

Se i tuoi ex sono ormai tali, allora vuol dire che è finito l’effetto “magico” dei loro ferormoni su di te.

Adesso puoi vederli per quello che sono veramente! A volte, quindi, l’attrazione che hai provato per determinate persone ti sembra veramente inspiegabile: ma il motivo è che eri attratta da loro come possibili padri o madri della tua prole e non per la loro avvenenza!

Anche se ci sembra veramente assurdo, la genetica e la natura giocano un ruolo veramente importante nelle nostre relazioni e nella nostra vita.

Sarà sicuramente un sollievo sapere che non hai dei gusti “terribili” in fatto di estetica ma che, semplicemente, come tantissime altre persone sei “schiavo” dei tuoi bisogni in qualità, semplicemente, di essere umano!

Adesso, ogni volta che le tue amiche ti prenderanno in giro per essere stata con qualcuno che non incontra il loro gradimento, potrai rispondere per le rime.

Dopotutto abbiamo tutti nascosto nell’armadio un ex partner che proprio… non ci piace per niente, no?