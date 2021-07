Hai terminato lo zucchero a velo e non sai come fare? Ecco il trucco per prepararlo velocemente in casa

Hai terminato lo zucchero a velo e ti serve per una ricetta ma non sai come fare: ecco il trucco per prepararlo velocemente in casa.

Di solito lo compriamo già pronto al supermercato e oltre che per decorare i nostri dolci e biscotti lo utilizziamo talvolta anche nelle ricette al posto dello zucchero semolato. Stiamo parlando dello zucchero a velo dalla consistenza estremamente fine e levigata.

Utilizzato in pasticceria per donare friabilità alla pasta frolla o per preparare le meringhe, lo zucchero a velo, se prepariamo spesso dolci fatti in casa, è uno degli ingredienti che va per la maggiore.

Può capitare però di dimenticare di acquistarlo e se ci troviamo nel bel mezzo di una ricetta e non possiamo correre al supermercato ecco il trucco per realizzarlo velocemente in 2 minuti direttamente in casa. Scopriamo come fare.

Ecco il trucco per preparare lo zucchero a velo in casa

Mentre stiamo preparando il nostro dolce ci accorgiamo di aver terminato lo zucchero a velo, invece richiesto in quella determinata ricetta. Come fare? L’idea di uscire e andare a comprarlo è da escludere altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello già fatto finora.

Esiste però un metodo molto semplice che vi permetterà in soli due minuti di realizzare o zucchero a velo fatto in casa. Basterà avere a portata di mano un frullatore o perfetto a tale scopo è anche il bimby che vi permetterà di polverizzare lo zucchero semolato e creare in un battibaleno lo zucchero a velo.

Dalla consistenza impalpabile e vellutata lo zucchero a velo è uno di quegli ingredienti che non può mai mancare in cucina ma ora che vi spiegheremo il trucco per realizzarlo saprete come fare per averlo sempre a vostra disposizione.

Innanzitutto potrete semplicemente frullare la quantità di zucchero che vi interessa, basterà inserire lo zucchero semolato nel frullatore e azionare alla massima potenza finché non lo avrete polverizzato. Una volta pronto basterà chiuderlo in un contenitore di vetro.

Altrimenti per un risultato migliore potrete inserire anche una punta di amido di mais, di riso o di patate, questo vi permetterà di evitare che lo zucchero a velo si accumuli nel contenitore. L’amido inoltre è agglomerante e lo rende idrorepellente, in questo modo non si scioglierà subito quando si spolvera sulla superficie del dolce umido.

Infine, se piace potrete aromatizzare lo zucchero a velo aggiungendo ad esempio una bustina di vanillina o una bacca di vaniglia. Altrimenti scegliere aromi come arancia o limone, basterà aggiungere la buccia essiccata.

Ingredienti

500 g di zucchero semolato

15 g di amido

mezza bustina di vanillina (per aromatizzarlo)

Preparazione

In un mixer potente o nel bimby inseriamo lo zucchero semolato o anche di canna, l’amido e la vanillina o altro aroma scelto. Azioniamo alla massima potenza per 30 secondi o comunque finché non otteniamo la giusta consistenza, questo dipenderà dal nostro frullatore, ed ecco che il nostro zucchero a velo è pronto.

In questo modo lo potremo sempre avere a disposizione. Basterà conservarlo chiuso in un barattolo di vetro.