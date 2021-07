Test delle Navi | Sei una persona decisa o prudente?

Il test delle navi ti porterà a scoprire un lato del tuo carattere che probabilmente non ti sei fermata mai ad analizzare: cosa guida le tue azioni?

Le persone si dividono in genere in due grandi gruppi: le persone molto coraggiose ed estremamente decise e le persone molto riflessive, che hanno bisogno di molto tempo e di molta pianificazione prima di compiere un’azione o semplicemente di fare una scelta.

Spesso persone prudenti conoscono molto bene il valore del tempo e sono anche in grado di utilizzarlo nella maniera che ritengono più intelligente: riflettendo sulle possibilità che si hanno davanti per scegliere quella migliore. Al contrario, le persone molto decise preferiscono l’azione alla riflessione, sono più impulsive e spesso compiono scelte dettate soltanto dalla sensazione del momento.

Bisogna dire che sia le persone decise sia le persone riflessive raggiungono i propri obiettivi, ma lo fanno con una strategia completamente diversa.

il modo in cui affronti la vita e pianifichiamo i nostri sforzi spesso non è oggetto di analisi, perché è un comportamento che viene così naturale che finiamo per darlo per scontato. Grazie a questo test scoprirai qual è il tuo approccio e soprattutto quali sono i suoi punti forti e i suoi punti deboli.

Tutto quello che dovrai fare per eseguire il test è guardare l’immagine e scegliere d’impulso la nave che preferisci. Non pensarci troppo a lungo, altrimenti il risultato del test potrebbe essere falsato!

Test delle Navi

1 – La Nave da Crociera

La nave da crociera è in grado di trasportare moltissimi passeggeri, è arredata in maniera estremamente lussuosa e procede lungo la sua rotta in maniera scandita da un rigido programma. Anche la vita dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo è scandita da un fitto programma di eventi e di attività.

Per questi motivi fare una lunga crociera significa seguire un programma molto preciso, attenersi a una lunga serie di norme e, fondamentalmente, godersi la vita qualche giorno.

Se hai scelto la nave da crociera, secondo il test delle navi sei una persona estremamente coerente e riflessiva, che preferisce attenersi alle regole e fare le cose con calma, come andrebbero fatte. Ti piace l’idea di far parte di una società civile che vive in armonia e sei pronta a fare letteralmente di tutto per mantenere le cose così come sono.

Anche se la prudenza è una virtù molto importante, il consiglio è di provare, qualche volta, a concederti un piccolo strappo alla regola e vivere qualche piccola avventura.

2 – Il Veliero

Un veliero è una nave molto grande e molto complessa da gestire, ha bisogno di un equipaggio numeroso che sappia lavorare perfettamente in sintonia. Viaggiare su un veliero era molto più faticoso e scomodo rispetto a viaggiare su una moderna nave da crociera ma i rapporti tra le persone che navigano insieme sono più forti poiché è necessaria una perfetta coordinazione delle forze e delle azioni di tutti per far viaggiare la nave lungo la propria rotta.

Se hai scelto il veliero significa che sei una persona molto coraggiosa, che però non ama affrontare gli imprevisti da sola. Sei in grado di gettarti all’avventura e di cimentarti in nuove sfide ma lo fai soltanto se circondata da persone di cui ti fidi ciecamente, questo significa che sei anche molto prudente.

Si tratta di un ottimo approccio “di mezzo”, che ti permette di essere prudente e coraggiosa allo stesso tempo.

3 – La Barca a Vela

La barca a vela è la barca che tutti abbiamo disegnato almeno una volta quando eravamo bambini. Si tratta di una barca che può ospitare pochissime persone e può essere governata anche da un solo marinaio. Anche se può affrontare lunghe traversate, la barca a vela non è certamente il modo più confortevole di viaggiare per mare.

Se hai scelto la barca a vela significa che sei una persona molto solitaria, che preferisce starsene per conto suo piuttosto che insieme a persone che non apprezza o di cui non si fida. Sei una persona fin troppo coraggiosa, decisa e indipendente, perché ti senti in grado di affrontare le difficoltà e i pericoli da sola pur di raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissata.

Il consiglio è di provare a fidarti degli altri un po’ di più: collaborare con altre persone non significa necessariamente perdere una parte della propria indipendenza, ma ti dà la possibilità di raggiungere obiettivi più ambiziosi.

4 – Lo Yacht

Lo yacht è sicuramente l’imbarcazione più lussuosa in assoluto. Dispone di ogni comfort e per navigare ha bisogno solo un piccolo numero di persone alle dipendenze del proprietario dello yacht che, in questo caso, si pone al di sopra anche del Capitano.

Oltre a essere lussuosa e sicura, uno yacht è un’imbarcazione estremamente veloce, in grado di raggiungere letteralmente qualsiasi rotta decida il proprietario, a prescindere dal vento, che invece muove le imbarcazioni a vela.

Se hai scelto lo yacht significa che sei una persona estremamente decisa e ti piace l’idea di avere una serie di persone che eseguono i tuoi ordini ed esaudiscono i tuoi desideri. Dai grande priorità ai tuoi obiettivi e sei una di quelle classiche persone dotate di poca pazienza che vorrebbero avere tutto e subito.

Il consiglio migliore per te è quello di tentare di essere un po’ meno decisa e istintiva, provando a tenere in considerazione il pensiero e i consigli degli altri: oltre a essere un comportamento più corretto e rispettoso, potrebbe fornirti anche gli strumenti necessari a conseguire obiettivi più importanti.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.