Questo week end saluteremo il mese di Luglio per salutare Agosto. Scopriamo insieme come sarà questo particolare momento per i vari segni zodiacali.

Il week end che ci attende è sicuramente particolare, trovandosi a cavallo di Luglio ed Agosto. Un momento che al livello delle costellazioni ha sicuramente una sua incidenza che può riflettersi sui vari segni dello zodiaco. Per questo motivo, oggi scopriremo insieme come sarà il week end che ci attende e quali saranno gli aspetti più fortunati e quelli che, invece, lo saranno un po’ meno. E tutto mentre ci apprestiamo ad entrare nel mese più caldo dell’anno.

Le previsioni del week end secondo le stelle

Ariete – Un week end in cui impegnarsi

Il week end alle porte si profila un po’ sottotono. Avrai necessità di prenderti cura di te e di porre la giusta attenzione su ciò che conta davvero. Sentimenti e relazioni dovranno essere al primo posto in modo da concederti il giusto tempo per risolvere eventuali incomprensioni. Per il resto, il consiglio delle stelle è quello di concederti il giusto relax e di evitare di prendere decisioni proprio in questo momento. A mente lucida saprai recuperare il tempo perso, mostrandoti sicuramente più pronta ed in grado di agire per il meglio.

Toro – Il fine settimana si concentrerà sull’amore

Che tu sia single o felicemente impegnata, questo week end sarà all’insegna dell’amore. Ciò significa che avrai modo di migliorare la relazione già in atto, trovando nuovi spunti per vivere al meglio la vostra storia a due. Se sei single, ci sarà modo di fare incontri che potrebbero rivelarsi importanti e che con il giusto impegno potrebbero portarti a qualcosa di speciale. Questo è un buon momento anche per pensare ai progetti futuri o quantomeno per tirarli fuori e parlarne. Anche sul lavoro le cose sembrano positive. Ciò che conta è mantenere sempre un buon rapporto con i colleghi ed chiarire subito e al meglio ogni sorta di incomprensione.

Gemelli – Un week end positivo sotto ogni aspetto

Questo fine settimana si prospetta positivo e davvero piacevole da vivere. Potrai infatti godere di tanti piccoli momenti fortunati che tutti insieme ti doneranno dei giorni davvero piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro potrai finalmente rilassarti, sapendo di aver dato il tuo meglio e di dover solo attendere che arrivino i frutti. Per quanto riguarda l’amore, invece, se vivi già una storia a due ci saranno momenti che ti faranno capire quanto per te sia importante. Se sei ancora single farai incontri interessanti. Uno in particolare sarà in grado di farti capire cosa cerchi davvero.

Cancro – Un fine settimana di calma

Il leitmotiv di questo week end sarà quello di prendere tutto con calma. Che si tratti del lavoro, di ciò che ti piace fare nel tempo libero o delle relazioni, dovrai cercare di affrontare tutto nel modo meno stressante possibile. Hai infatti bisogno di rilassarti un po’ e di recuperare le giuste energie per vivere al meglio il nuovo mese. In amore potresti trovare più tempo per il partner facendogli sentire la tua presenza. Ciò migliorerebbe senza alcun dubbio la relazione in corso. Se sei single, invece, il consiglio è quello di guardarti intorno al fine di comprendere di cosa hai davvero bisogno. Dedicarti a te stessa e prenderti del tempo per pensare a cosa vuoi veramente farà la differenza per il futuro.

Leone – Un week end di attese importante

Questo fine settimana a cavallo di due mesi, ben rappresenta la tua situazione attuale. Ti troverai infatti a fare i conti con alcune situazioni ancora in sospeso e per le quali senti il bisogno di giungere ad una conclusione. Per fortuna, non ci vorrà molto ed il tempo dell’attesa sembra essere ormai giunto quasi al termine. Il consiglio delle stelle è quindi quello di ricaricarti al fine di essere pronta ad investire in modo diverso le tue energie. Per quanto riguarda l’amore potrebbero esserci novità in arrivo. E ciò vale sia se sei già impegnata che in cerca d’amore.

Vergine – Il fine settimana ti farà sentire al top

In questo week end la cosa più importante tra tutte sarà il tuo stato d’animo. Ti sentirai infatti stranamente al top e desiderosa di vivere al meglio ogni singolo istante della tua vita. Ciò ti porterà a sentirti carica come non mai e pronta ad investire le tue energie in qualcosa di nuovo. Cosa che ben si sposerà con il momento propizio. Anche l’amore sembra procedere a gonfie vele. Se sei già impegnata potrai contare su giorni davvero piacevoli. Se sei single, invece, potresti incontrare proprio la persona giusta. Il consiglio delle stelle è quindi quello di tenere gli occhi ben aperti.

