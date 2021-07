Indossa il cielo e risplendi grazie ai gioielli con stelle, luna, sole e nuvole

“Il cielo in una stanza” è il titolo di una romantica canzone scritta da Gino Paoli ed originariamente interpretata dalla grandissima Mina. Il brano venne usato qualche anno fa come colonna sonora nello spot dei profumi “The One” di Dolce & Gabbana dove i bellissimi Scarlett Johansson e Matthew McConaughey erano innamorati a New York City. Il legame con la moda c’era e c’è ancora visto e considerato che pianeti, luna, nuvole, stelle e sole li troviamo in mini fantasie su abiti, tutine (ricorderete tutte l’outfit “pigiamino style” con piccole lune di Elettra Lamborghini all’Isola dei Famosi) e negli accessori più misteriosi di stagione. Scopriamo oggi come portare un po’ di cielo sempre con noi.

Dettagli di cielo da indossare sotto il sole

Dalla collana regolabile con pendente Luna in argento e giallo con micro pavé di zirconi bianchi firmata Apm Monaco, al prezzo di 140 euro, si passa agli orecchini a fulmine ghiacciati di Aporro a 60 euro. La scelta è ampia ma solo alcuni brand catturano la nostra attenzione perché bisogna essere di tendenza, sì, ma selezionando la qualità di materiali e design. Il bracciale con i charms a forma di stella in argento placcato oro nella foto seguente è di Giuzi gioielli ed è in vendita sul sito ufficiale già scontato a soli 35 euro. L’ispirazione è, in questo caso, l’astrofisica Margherita Hack che disse come l’umanità sia il risultato dell’evoluzione stellare specificando che siamo fatti della stessa materia degli astri.

Anche Pandora ha puntato sul cielo attraverso il charm pendente composto da nuvolette ed arcobaleno con cuoricino. In argento 925 è rifinito a mano ed abbellito da svariati smalti colorati nelle tonalità pastello, la scritta “life” lo rende significativo e ci riporta alla mente gli striscioni con “andrà tutto bene”. Il prezzo è di 39 euro. PdPaola punta invece sulle costellazioni creando gioielli per ognuno dei dodici segni zodiacali. Si va dai 65 euro per gli orecchini con gemme ai 75 euro per la collana coordinata.