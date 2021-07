Cosa vedi in questa immagine? Il test dell’illusione ottica del disco rotto ci dirà come ti senti veramente. Che ne dici: lo proviamo insieme?

Provare un test di personalità serve principalmente a metterci in contatto con una parte del nostro cervello “sopita“.

Magari si tratta di vedere finalmente le cose come stanno grazie all’utilizzo di un’immagine esterna oppure di uscire (senza troppo danno) dalla nostra comfort zone.

Quello di cui vogliamo parlarti oggi è il tuo stato attuale, come ti senti veramente: sei sicuro di sapere come stai?

Il nostro test di oggi può aiutarti a scoprirlo oppure a confermare quello che senti già dentro di te.

Che ne dici: vogliamo fare un tentativo?

Test dell’illusione ottica del disco rotto: cosa vedi davvero in questa immagine?

Certo, l’immagine qui sopra potrebbe rappresentare un disco rotto (sai, uno di quelli vecchi come un LP) oppure semplicemente un cerchio rosso.

Ehi, oppure ancora ci potrebbero essere due facce che si stanno “urlando ” addosso in questa immagine: che cosa succede?

La percezione di un’immagine e di quello che ci vediamo all’interno cambia moltissimo a seconda dei nostri sentimenti e di come stiamo davvero.

Non ci credi? Potresti far vedere questa immagine a qualcuno che ti conosce e chiedergli che cosa pensa ci sia disegnato all’interno?

Con ogni probabilità non vedrete entrambi lo stesso soggetto: vuoi scoprire il perché?

LEGGI ANCHE –> Quale animale vedi in questa immagine? Hai solo due opzioni: scopriamo subito come lavora il tuo cervello

Un test dell’illusione ottica come questo mira a “svelare” come ti senti veramente: pensi che valga la pena fare una prova?

Allora leggi i responsi qui sotto ma ricorda: devi essere sincero e leggere solo quello che si riferisce al soggetto che hai “visto” immediatamente.

Di che cosa si tratterà?

Il disco rotto

Se hai visto il disco rotto (anche e soprattutto grazie al nostro input) abbiamo delle cattive notizie per te (ci dispiace). Vedere il disco rotto, infatti, significa che probabilmente sei privo di energie, sei stanco e… spezzato!

Non si tratta solo del fatto che la tua mente si è fatta influenzare dal nostro suggerimento e che hai guardato l’immagine acriticamente, sapendo già che cosa aspettarti.

Sei veramente stressato ed hai bisogno di un cambio d’aria: non devi solo andare in vacanza ma guardarti dentro e cercare di capire che cosa c’è che non va.

Ascolta il tuo io interiore: saprà dirti qual è il vero problema!

Le due facce che urlano

Il responso per chi vede prima le due facce arrossate che si urlano addosso è abbastanza “scontato“.

In questo momento particolare, infatti, hai qualche problema con te stesso o con un’altra persona legato alla tua aggressività!

Per quanto tu sia consapevole di avere motivi che ti portano ad essere così rabbioso, la vera sorpresa per chi vede le due facce è scoprire che la colpa della tua rabbia è solo tua.

Ebbene sì: c’è qualcosa che sicuramente non va bene e che scatena il tuo istinto aggressivo ma sei tu a lasciare che prenda il sopravvento nella tua vita!

Sia che tu abbia litigato con qualcuno a cui vuoi bene e sia che il tuo atteggiamento ti abbia creato dei problemi con un perfetto sconosciuto, meglio cercare di capire da dove viene questa rabbia.

Che cosa c’è che ti turba nella vita di tutti i giorni? No, non metterti ad urlare e non gettare il telefono per terra: guardati dentro e cerca di scoprire che cosa c’è che non va.

LEGGI ANCHE –> Scommetti che indovineremo subito come ti senti adesso? Scegli una tra queste quattro posizioni!

Il cerchio rosso nel test dell’illusione ottica del disco rotto

Vedere un cerchio rosso e basta è un segnale abbastanza positivo e di rinascita: evviva!

Chi vede solo questo cerchio, infatti, è una persona che non ha assolutamente tempo o voglia di assecondare gli altri. Sei concentrato su di te e su te solamente: qualcuno potrebbe arrivare a dire che sei diventato quasi egoista!

Se hai visto un cerchio, però, non devi assolutamente preoccuparti: sei una persona che è finalmente riuscita ad eludere alcuni meccanismi veramente pesanti e che si trova adesso finalmente a lavorare per la sua felicità.

Non cedere ai “ricatti” emotivi degli altri e non avere paura di essere felice: sentiti libero come sei e non giustificarti con nessuno!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.