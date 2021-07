Oggi vogliamo provare un test di coppia: che ne dici di svelarci come ti siedi insieme al tuo partner? In cambio ti diremo quanto durerete!

La tua coppia è destinata a durare per sempre oppure il vostro è un rapporto che non andrà oltre qualche mese o settimana?

Il nostro test di oggi ci aiuterà a capirlo immediatamente: dovrai solo dirci come vi tenete sedete quando siete insieme!

Scopriamo insieme qual è il vostro futuro insieme… grazie a come vi sedete!

(E, ovviamente, è anche una buona scusa per “obbligare” il partner a passare qualche minuto con voi se ancora non lo avete fatto oggi: proviamo?).

Test di coppia: dicci come vi sedete e ti sveleremo quanto tempo starete insieme

Hai mai pensato che il modo in cui tu ed il tuo partner vi rapportate anche fisicamente potrebbe darci qualche indizio rispetto alla vostra relazione?

Esistono coppie poco “affettuose” in pubblico e coppie che non possono veramente levarsi le mani di dosso (con il rischio di sembrare anche piuttosto maleducati).

Tutti, in un modo o nell’altro, comunichiamo qualcosa quando usiamo il nostro linguaggio del corpo e spesso senza rendercene conto!

Oggi abbiamo deciso di mettervi alla prova con il nostro test di coppia: non preoccuparti, è veramente molto semplice!

Dovrai semplicemente scegliere una delle quattro “coppie” che si sono sedute nella foto qui sopra.

Niente di complicato, non trovi?

Il modo in cui vi sedete quando siete insieme, però, potrebbe svelarci quanto dura o durerà la vostra coppia: vale la pena fare un tentativo!

Scegli la tipologia di “seduta” che sei sicura facciate più spesso o, semplicemente, siediti vicino al tuo partner: qual è il risultato?

Figura uno: vicini ma separati (e/o rivolti in direzioni opposte)

Magari si tratta solo di un caso oppure, esattamente come nella figura, vi sedete in questa posizione cercando di mantenere una distanza precisa tra di voi.

Da questa foto, almeno, ci sembra di capire che tra di voi ci sia qualche problema: non che non siate o non siate stati vicini ma c’è evidentemente qualcosa che non va.

Forse si tratta di una situazione esterna (che può essere “grave” come un trasferimento in un’altra citta oppure più lieve, come problemi con come vi vedono i familiari) a mettere a rischio il vostro rapporto: cosa ne pensi tu?

Tra di voi, comunque, c’è una certa lontananza che ci fa pensare che forse non è il momento migliore per pensare al futuro della coppia.

Magari non starete insieme per sempre però il nostro suggerimento è di concentrarsi sul qui ed ora… se ne vale la pena!

Figura due: vicini ma non troppo

Hai scelto la seconda figura, quella dove la coppia è seduta insieme, vicina e toccandosi ma senza stare troppo abbracciata. Beh, non c’è che dire: sicuri che non siete già sposati?

Il vostro rapporto potrebbe, figurativamente, durare per sempre: siete due personalità che si completano senza bisogno di tanti giri di parole e, soprattutto, non avete paura di stare “da soli”.

In una relazione è importantissimo mantenere la propria individualità, pur facendo sempre affidamento sull’altro.

Il vostro modo di sedervi insieme ci suggerisce che siete veramente in sintonia, che non avete paura di niente e che vi fidate dell’altro.

Ci sono fiori d’arancio in arrivo per voi?

Figura tre: completamente abbracciati e molto… intensi

Ahi, ahi, ahi qui c’è qualcosa che davvero non va. Perché vi tenete stretti con così tanto… sforzo? Cosa state cercando di dimostrare?

Forse la vostra relazione va benissimo ma nella nostra opinione possiamo dire che non andrà avanti più di qualche anno.

Certo, dipende dal momento in cui vi trovate (avete appena iniziato a uscire insieme oppure siete una coppia “rodata“?) però uno sfoggio così grande ed emotivo ogni volta è un segnale non sempre positivo.

Figura quattro: coppia molto abbracciata. Ecco cosa vuol dire nel test di coppia di oggi

La quarta foto rappresenta una coppia che si tiene stretta, con le braccia intrecciate. Chi sceglie questa foto sa benissimo di avere un rapporto forte, che potrebbe durare per tantissimo tempo!

Fate attenzione, però, al vostro grado di interdipendenza: nessun tipo di coppia co-dipendente alla fine dura per sempre!

La vostra scelta denota, infatti, una grandissima voglia di appoggiarvi l’uno all’altra che spesso sfocia in dinamiche “pericolose“.

Quasi sicuramente uscite poco o il vostro gruppo di amici è di uno o dell’altro della coppia: faticate molto a stabilire la vostra identità e questo è sempre un male!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.