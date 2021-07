Ecco una sfida che ti lascerà senza parole. Riuscirai a trovare il ladro mimetizzato tra i mimi? Vediamo quanto ci metti.

Questa sfida ha fatto impazzire gli internauti rimbalzando sui loro social network di moltissimi paesi. Sulle varie piattaforme non si è fatto che parlare della particolarità di questo test che ha stupito tutti perché non è poi facile quanto si possa immaginare. Ti consigliamo di accettare questa sfida perché come ti diciamo sempre il nostro cervello ha bisogno di test come questo per essere stimolato su base quotidiana. Questo allenamento lo rende più elastico e scattante.

Ti sfidiamo a trovare il ladro tra i mimi, nei commenti rivelaci il tempo che hai impiegato a trovarlo. Sei pronto ad accettare la sfida?

LEGGI ANCHE —> Test: scegli un elemento dell’immagine e scopri cosa rivela di te

Test: dimmi dove si trova il mimo e ti dirò se sei un genio

Non c’è niente di meglio che concedersi qualche minuto di svago per annientare lo stress e se oltre a rilassarti e divertirti questo test servisse anche a potenziare le tue funzioni cerebrali? Bene il motivo per il quale ogni giorno ti proponiamo di fare test come questo è proprio quello di garantirti una sessione quotidiana di brain training.

Questa volta devi solo dimostrare di avere una vista da falco e trovare il ladro nascosto in meno tempo possibile. Il tempo impiegato a trovare il ladro scandisce la tua rapidità mentale e la tua percezione dei dettagli. Questo test allena la tua vista.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare il ladro prima di 10 secondi? Complimenti, se questo è il tuo caso significa che sei una persona con una vista molto allenata. Se non sei riuscito a trovare il ladro oltre i 10 secondi dovresti allenarti di più. A questo punto sarai curioso di scoprire dove si era nascosto. Ecco l’immagine che ti rivela la sua esatta posizione:



Come vedi il ladro era proprio infondo all’immagine. Solo il 5% è riuscito a trovarlo in 10 secondi. In realtà ci vuole pazienza e concentrazione per giungere alla soluzione.

Se ti sei divertito a fare questo test sicuramente amerai fare anche questo test: Test: se riesci a trovare il predatore in 5 secondi sei un genio