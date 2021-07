Sarai in grado di risolvere l’enigma matematico che nessuno riesce a risolvere? Vediamo se sei un vero genio.

Oggi ti proponiamo una sfida matematica, per risolverla e indovinare il numero mancante dovrai concentrarti ed affidarti alle tue doti logiche. Quasi nessuno riesce a risolvere questo test, farà girare la testa anche a te?

LEGGI ANCHE —> Test di logica: chi è l’assassino? Vediamo se riesci a capirlo

Test di logica: quale numero manca?

Oggi ti chiediamo di accettare una sfida estremamente complessa. A differenza di altri “test”, questo ti chiede di risolvere una equazione matematica. Come puoi vedere dall’immagine, manca un numero. Sei tu a doverci dire di che numero si tratta e potrai farlo solo seguendo un filo logico, un ragionamento specifico che ti porta dritto dritto alla soluzione.

Ti sembra una sfida piuttosto facile? Bene, allora prova a risolverla in soli 60 secondi. Trova la chiave in 60 secondi. Ti consigliamo di concentrarti e rifugiarti in un luogo privo di distrazioni.

Sei pronto per accettare la sfida?

Soluzione del test

Eccoci giunti alla soluzione del test. Ti avevamo chiesto di capire quale fosse il numero nascosto in meno di 60 secondi. Molte persone hanno accettato la sfida ma l’hanno persa perché non hanno capito il ragionamento logico da fare.

E tu? ci sei riuscito o ti sei arreso? Se stai leggendo queste righe molto probabilmente sei in cerca di una soluzione.

Siamo pronti a svelarti quale numero manca. Ordinando tutti i numeri dal più basso al più alto otterremmo: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 81.

Se tu li avessi ordinati in ordine crescente ti saresti presto reso conto che sono tutti multipli di 9. Il numero multiplo di 9 che manca in questo elenco è il numero 72.

Tra i numero 63 e il numero 81 c’era un buco ed era questo: il numero 72.

Come ti avevamo detto non si trattava di un test facile. Questo è il bello dei test di logica, bisogna ingegnarsi e capire l’enigma che c’è dietro un apparente indovinello. Le cose non sono mai come sembrano in fatto di enigmi. Se ti piacciono questi tipi di test sicuramente troverai divertente anche questo: Test: riesci a risolvere l’enigma matematico di oggi? Quanti anni ha mio fratello?