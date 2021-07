Il test psicologico di oggi rivelerà informazioni importanti sulla tua personalità. Dovrai solo osservare l’immagine e scegliere l’elemento che più ti attrae.

Ogni figura, forma, colore, scelta in generale fa appello al nostro inconscio ed è dettata dalla nostra personalità. Questo test psicologico è diventato virale sui social network grazie alla sua sorprendente pertinenza e precisione nel descrivere la personalità degli utenti che lo hanno fatto.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò qualcosa di te che volevi tenere segreto

Il test psicologico di oggi ci trasporta in una foresta antica ed incontaminata non lontano da qualche tempio buddista. Guardando l’immagine possiamo notare diversi elementi, come la natura, l’acqua e la donna con la tunica. Anche i vari colori possono attirare la nostra attenzione, le sfumature del blu incontrano diverse tonalità di verde e la tunica arancione della donna spicca sullo sfondo del paesaggio. Ognuno di noi sarà attirato da qualcosa di diverso e ciò che attira la nostra attenzione rivela dei segreti della nostra personalità.

Prova anche tu a guardare attentamente l’immagine nel suo complesso. Tra i diversi elementi che compongono l’immagine cosa hai notato principalmente? la donna, lo scoiattolo, i fiori, l’ albero con le sue radici prominenti o l’acqua? La tua scelta ti racconta qualcosa di te e ti aiuta a conoscerti meglio.

Risultato del test

Se la prima cosa che hai notato è stata:

La donna buddista

L’attenzione su questo elemento rivela che sei che sei una persona che crede molto in se stessa e nel proprio successo, quando ti prefissi un obiettivo ti dirigi verso di esso con fiducia e determinazione con la consapevolezza che nulla potrà ostacolarti. Sei anche una persona molto positiva ed in caso di problemi trovi sempre la giusta soluzione.

Lo scoiattolo bianco

Se hai notato questo piccolo batuffolo bianco sull’albero prima di tutto il resto significa che sei una persona molto legata alla propria zona di confort. Le novità e qualsiasi forma di cambiamento ti destabilizzano e ti infastidiscono. Non guardi il mondo da nuove prospettive, ti piace vederlo dal tuo angolo solito. Abitudini e tradizioni non si cambiano ma qualche volta fai qualche eccezione perché la tua curiosità è molto forte e non riesci a dire no a nessuna sfida.

I fiori di loto e l’acqua

Se hai notato questa distesa di fiori sull’acqua significa che sei una persona con una forte vena artistica e pane ed arte rappresentano la tua principale fonte di alimentazione. L’arte è il cibo per l tua mente e il pane per il tuo corpo, sei una persona che non ha bisogno di eccessi e del superfluo, ti basta l’essenziale, tutto ciò che entra in uno zaino e con questo sullo spalle saresti in grado di attraversare il mondo, senza rammarichi e senza esitazione.

L’albero e le radici

Se la tua attenzione è stata rapita dall’albero ed in modo particolare dalle sue maestose radici, significa che stai attraversando un buon periodo dal punto di vista emotivo. E’ un periodo che segue un altro periodo in cui hai sperimentato tristezza, delusioni e dolore. Non molto tempo fa brancolavi nei meandri della depressione, ma sei riuscito a comprendere le ragioni del tuo malessere e a guardarti dentro. Hai superato la fase di profondo turbamento emotivo e ora guardi al futuro con un rinnovato ottimismo.