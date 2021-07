Come ti siedi per terra? Il test del linguaggio del corpo seduto ci svelerà i tuoi veri sentimenti al momento attuale. Non ci credi? Proviamo subito!

Oggi vogliamo proporti un test che ti aiuterà a capire che cosa sta succedendo davvero dentro di te.

A volte, infatti, è difficilissimo capire che cosa proviamo, soprattutto se siamo confusi rispetto a qualcosa.

Come fare per capirlo veramente? Oggi abbiamo pensato di darti una mano con il nostro test.

Si tratta di una scelta veramente semplice ma che ci svela moltissimo di te e della tua situazione attuale. Che ne dici: facciamo un tentativo?

Test del linguaggio del corpo seduto: scegli una posizione e scopri come stai veramente

A tutti capita di passare dei momenti non proprio felici nella vita. Altre volte, invece, ci succede di non sapere quanto siamo rilassati o contenti e di riuscire a capirlo solo molto tempo dopo.

Insomma: l’esperienza umana non è semplice per nessuno!

Non siamo qui, però, per dire che anche i ricchi piangono (anche se è vero: anche i ricchi piangono, seppure nelle loro piscine con idromassaggio).

Quello che vogliamo capire oggi è come stai realmente: come faremo? Ma semplicemente con il nostro test del corpo seduto!

LEGGI ANCHE –> Quale animale vedi in questa immagine? Hai solo due opzioni: scopriamo subito come lavora il tuo cervello

Come avrai già capito guardando l’immagine qui sopra, infatti, oggi vogliamo farti scegliere una tra le quattro posizioni che vedi esposte.

Quello che vogliamo sapere oggi, infatti, è come ti siedi per terra: che dici, vale la pena fare un tentativo?

Se sei a casa puoi sederti per terra direttamente e vedere a quale delle quattro posizioni “assomigli” di più.

E se qualcuno ti vede sederti per terra… ehm, fagli vedere questo test!

Bene, hai scoperto qual è la tua posizione quando ti siedi per terra? Andiamo subito a vedere il responso!

Posizione numero uno : gambe non incrociate e mani che tengono il tuo volto. Questa è la posizione che ti sembra più comoda, vero?

Bene, allora sappiamo già che sei una persona disponibile ed aperta agli altri , che non ha paura del dialogo e del confronto e che adora essere utile.

Ma come ti senti , veramente , in questo momento?

Fortunatamente per te, la vita ti va bene e adesso sei felice! Non possiamo far altro che essere contenti per te! Di sicuro stai passando un periodo dove le complicazioni vengono risolte in un batter d’occhio e senti di avere tantissima energia positiva da donare agli altri .

Ricordati solo di non lasciare che i problemi degli altri diventino più importanti dei tuoi!

: gambe non incrociate e mani che tengono il tuo volto. Questa è la posizione che ti sembra più comoda, vero? Bene, allora sappiamo già che sei una ed , che ha del e del confronto e che adora essere utile. Ma , , in questo momento? Fortunatamente per te, la vita ti va bene e adesso sei felice! Non possiamo far altro che essere contenti per te! Di sicuro stai passando un periodo dove le complicazioni vengono risolte in un batter d’occhio e senti di da . Ricordati solo di che i diventino più importanti dei tuoi! Posizione numero due: mani appoggiate a terra e gambe ben distese al suolo. Se questa è la posizione che hai scelto o la posizione nella quale ti trovi quando ti metti per terra, sei chiaramente una persona… con i piedi per terra!

(Terribili) giochi di parole a parte, quello che intendiamo è che sei sicuramente una persona ben centrata, che ha le sue radici ben piantate al suolo e che è sicura di sé e di quello che vuole.

In questo momento, però, ti senti forse un poco nostalgico o nostalgica per… tutto!

Per il passato e per le occasioni perse, per il futuro e per quello che sai già succederà e che ti negherai.

Hai una mente logica ed organizzata ed hai già fatto numerosissime scelte: sei sicura del tuo percorso ma spesso ti lasci prendere dalla malinconia per quello che ti sembra tu stia lasciando indietro.

LEGGI ANCHE –> Cosa c’è davvero in questa immagine? A seconda di cosa rispondi abbiamo una cosa importante da dirti

Posizione numero tre : sei di spalle , hai le mani appoggiate al suolo e le gambe incrociate. Si tratta certamente di una posizione interessante , non trovi? Sei chiaramente una persona a cui non piace perdere tempo ; hai sempre qualcosa da fare e non ti piace fermarti in un solo posto o con una sola persona . Sei veramente libera , in tutto e per tutto!

Se hai scelto questa posizione adesso, però, di sicuro c’è qualcosa che non va : magari si tratta semplicemente del fatto che sei “ bloccata ” da qualche situazione o dalla paura che qualcuno ti tenga “ferma”.

Problemi sul lavoro, forse, o sulla mancanza di tale? Oppure hai qualchesituazione sentimentale da sistemare prima di partire per le vacanze? In ogni caso la tua posizione attuale non ti impedisce assolutamente di tirarti su . Forza e coraggio!

: sei di , hai le al e le gambe incrociate. Si tratta di una , non trovi? Sei chiaramente una persona a cui ; hai sempre qualcosa da fare e non ti piace fermarti in un o con una . Sei , in tutto e per tutto! Se hai scelto questa posizione adesso, però, di sicuro : magari si tratta semplicemente del fatto che sei “ ” da o dalla paura che qualcuno ti tenga “ferma”. Problemi sul lavoro, forse, o sulla mancanza di tale? Oppure hai sentimentale prima di partire per le vacanze? In ogni caso la tua posizione attuale di . Forza e coraggio! Posizione numero quattro: hai le gambe piegate anche se distese al suolo e ti appoggi su un lato. Se hai scelto questa posizione vuol dire che sei una persona decisamente stoica! Questo vuol dire che hai pazienza con gli altri e che sei in grado di sopportare il loro atteggiamento sbagliato anche se… non vorresti!

Di certo hai un limite oltre il quale non si può andare; se hai scelto questa posizione vuol dire che lo hai quasi raggiunto!

In questo momento, infatti, sei tesissima e sei arrivata ad un punto di (quasi) non ritorno: prima di esplodere cerca di capire che cos’è che ti turba così tanto ed affrontalo!

Evita di sfogare la tua rabbia sugli altri: non ne vale la pena! Prenditi qualche giorno per riflettere e poi attacca il problema… alla radice!