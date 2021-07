Temptation Island: i single, o meglio dire tentatori, che partecipano al programma sono pagati? Uno di loro vuota il sacco e ammette tutto.

Temptation Island ha da poco concluso la messa in onda della stagione di quest’anno. Una stagione che si è rivelata essere assolutamente vincente, visto che è riuscita a collezionare veri e propri ascolti record. Alcune coppie sono riuscite a superare le terribili prove a cui l’isola delle tentazioni le ha sottoposte, mentre altre hanno scelto di prendere strade diverse e di iniziare una frequentazione con i propri single o tentatori.

Una curiosità però, dopo la fine della messa in onda del programma, invade il popolo della rete: ma i single sono pagati per sedurre i fidanzati? La risposta è arrivata subito dopo la messa in onda della puntata di ieri sera e a chiarire questo dubbio è stato Luciano Punzo, il single che durante il corso di questa stagione si è fatto notare a causa della sua vicinanza alla fidanzata Manuela. Lei, dopo il falò di confronto, ha scelto di abbandonare il programma senza il suo fidanzato Stefano e di frequentare il bel tentatore anche nella vita reale. Ma non c’è sempre questo “lieto fine” per i fidanzati che scelgono di lasciare il proprio partner, perché il tentatore solitamente è chiamato proprio a interpretare questo ruolo e non perché spinto da un reale sentimento. Ma è un ruolo puramente televisivo o un vero e proprio lavoro?

Luciano Punzo senza freni: la verità sui single a Temptation Island

Luciano Punzo ha soddisfatto uno dei dubbi che da sempre invade il pubblico di Temptation Island, rivelando che sì: i tentatori sono pagati dalla produzione per sedurre le coppie fidanzate. Una risposta facilmente immaginabile, considerato al termine delle registrazioni non ci sono tutti i single presentati all’inizio del programma ma ne rimangono ben pochi. Questo perché chi non riesce a legare con nessuno dei fidanzati, termina prima del dovuto il suo percorso.

“Ogni lavoro viene pagato, ma bisogna vedere se metti il cuore in quello che fai” ha risposto Luciano durante una diretta Instagram avvenuta poco dopo la fine della puntata di ieri sera. “Anche se fai il muratore ci puoi mettere il cuore” ha aggiunto. “Noi lì investiamo sentimenti, delusioni, cuore: è un lavoro ma dipende poi come lo fai” ha poi concluso, ufficializzando che quello del tentatore, o meglio dire del single, è un ruolo retribuito. In quanto è un vero e proprio lavoro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucianopunzo (@lucianopunzo_)

Luciano Punzo dopo Temptation Island ha ammesso che tutti i single ricevono un compenso. A quanto ammonta il cachet però resta ancora un mistero.