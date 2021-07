Ti piace la noce moscata? Scopri come usarla al meglio in cucina

La noce moscata è un ingrediente davvero particolare ma ancora poco conosciuto e apprezzato. Scopri come usarla al meglio in cucina per ottenere dei piatti davvero ricchi di gusto.

La noce moscata è una di quelle spezie che si amano o si odiano ma che quando entra nel cuore è destinata a restarci per sempre. Il suo sapore dolciastro ed in grado di esaltare diversi alimenti ne fa infatti una valida alleata in cucina.

Scopriamo quindi come usarla al meglio per la realizzazione di piatti indimenticabili, imparando ad usarla nel modo corretto per risultati davvero piacevoli.

Noce moscata: come usarla in cucina per dar vita a piatti dal sapore indimenticabile

In commercio, la noce moscata si può trovare sia in noci da grattugiare che già in polvere. In entrambi i casi si tratta di un prodotto che va usato con parsimonia e che apporta tantissime proprietà benefiche. Per apprezzarne il sapore basta infatti aggiungerla alle pietanze mentre sono in cottura e si sprigionerà un profumo piacevole almeno quanto il sapore finale.

Per poterne godere al meglio, è sempre preferibile optare per le noci che si trovano spesso già munite dell’apposito attrezzo per grattugiarle. In alternativa, però, è preferibile acquistarla in polvere piuttosto che non consumarla affatto. Unica cosa da sapere è che ad alte dosi può risultare pericolosa. Motivo per cui è sempre bene non esagarere. Cosa che non risulterà difficile visto che questa spezia gode di un sapore e di un odore piuttosto forti.

Inoltre, per chi ama giocare con le spezie, la noce moscata si presta anche a dar vita a mix profumati e ricchi di sapore, perfetti per impreziosire piatti di ogni tipo e per soddisfare tutti i gusti.

Come usare questa spezia pregiata per dei piatti super golosi

Ma andiamo al vero e proprio utilizzo della noce moscata, ovvero alle pietanze in cui può essere utile inserirla per fare il pieno di gusto oltre che delle sue proprietà.

Per prima cosa è utile sapere che questa spezia si sposa bene sia con la zucca che con il formaggio. Inutile dire, quindi, che diventa un complemento quasi indispensabile nella preparazione di risotti a base di zucca e che prevedono l’uso del parmigiano. Il tocco che riesce a donargli è infatti unico ed una volta provato diventerà parte integrante del sapore finale che si desidera raggiungere. Detto ciò, la noce moscata è ottima da aggiungere a zuppe, salse e minestre.

Diventa un ingrediente molto utile per donare nuovi sapori a polpette, risotti, brodi, piatti di pasta e secondi di ogni tipo. Per chi ama il formaggio se ne può spolverare un pizzico sopra. Cosa che la rende unica in particolar modo con la ricotta o con un parmigiano da cuocere per realizzare chips o cestini da riempire con le verdure.

Ma non finisce qui, perché la noce moscata si rivela ottima anche per alcuni dolci. Una torta con mele e ricotta ad esempio si rivela la base ideale a cui aggiungerne una spolverata. Questa saprà infatti donare un sapore ed un aroma che risulteranno unici. Al contempo si può dar vita a biscotti speziati e cracker e panificati (sia dolci che salati) da rendere ancor più saporiti grazie alla sua presenza.

Si tratta insomma di una spezia davvero preziosa e che per questo vale la pena conoscere meglio. Una volta inserita nei piatti che si amano di più, è infatti molto probabile che non si riuscirà più a farne a meno.