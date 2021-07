Love is in the air: Eda e Serkan senza futuro? La verità del padre

Anticipazioni Love is in the air: tutte le news e gli aggiornamenti delle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 agosto 2021 della soap turca in onda su Canale 5

Eda Yildiz è una ragazza povera, proveniente da una famiglia umile con molti sogni nel cassetto. Desidera diventare un architetto paesaggista purtroppo però la sua famiglia non può permettersi di sostenerla economicamente per raggiungere i propri obiettivi. Dopo aver perso i suoi genitori quando era giovane, questa brillante studentessa prosegue i suoi studi grazie a borse di studio.

Tuttavia, un uomo attraverserà il suo cammino e rovinerà i suoi piani. Si tratta di Serkan Bolat, un uomo facoltoso. Lui dopo averle fatto perdere la borsa di studio potrebbe farla riabilitare ma non lo fa. O perlomeno lo fa solo il cambio di qualcosa: vuole che Eda si finga la sua fidanzata per un paio di mesi. Eda, detestandolo, rifiuta. Ma solo all’inizio. In un secondo momento, infatti, cambia idea e decide di accettare l’accordo. I due cominciano a fingersi una coppia.

La serie TV turca ha conquistato anche il web e trasformato in celebrità i due protagonisti Kerem Bürsin e Hande Erçel. In particolare Bürsin è considerato il “rivale” di Can Yaman, poiché i due attori si contendono il cuore delle spettatrici. Sullo sfondo della moderna Istanbul, “Love is in the air“, racconta la storia di amore e odio dei due personaggi che, di fatto, confermano la regola secondo cui gli opposti si attraggono.

Anticipazioni Love is in the air: tutte le anticipazioni delle puntate in onda dal 2 al 6 agosto 2021

Nelle nuove puntate di Love is in the air in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 cambieranno alcune cose. Nel dettaglio negli episodi dal 2 agosto al 6 agosto 2021, Serkan cercherà di cancellare Eda dalla sua vita, ma Efe la convince a tornare alla Art Life costringendo i due a lavorare a stretto contatto.

Con Selin e Ferit che cercano un modo per convivere pacificamente nello stesso posto, Eda e Serkan che si lanciano frecciatine e l’attrito tra i soci maggioritari della holding, lo studio di architettura è una vera e propria polveriera. Serkan getta benzina sul fuoco proponendo di rifare i disegni del progetto del porto. Inevitabilmente, si creano due “schieramenti”: Eda, Efe e Ferit da una parte, Serkan e il resto dall’altra.

Quando arrivano Ceren, che tenta un avvicinamento con Selin, e Figen, intenzionata ad affrontare Erdem, la tensione si taglia col coltello. Intanto, Aydan si aggiorna sulle vicende della ArtLife tramite Piril, mentre suo marito va a trovare Ayfer e sembra essere sul punto di rivelarle la verità sui genitori di Eda, quando qualcosa lo trattiene. Nonostante il rapporto distaccato, il gelo tra Eda e Serkan è solo apparente.

Eda, ora che lavora per Efe, può permettersi di pagare l’università a rate e di portare a termine gli studi. Dopo aver appreso dei problemi economici di zia Ayfer da Figen e Ceren, Eda decide di parlare con sua zia; le due chiariscono la faccenda e si promettono di non avere più segreti. Intanto allo studio Art Life fervono i preparativi per la presentazione dei due progetti del porto. In questo frangente Seyfi, per ordine di Serkan, porta a Eda una scatola con tutti i suoi oggetti e i suoi regali. Eda, furiosa, butta tutto quanto, sotto lo sguardo triste di Serkan. Ma la visita di Seyfi ha un secondo fine: quello di controllare la coppia per la signora Aydan, che ha recentemente scoperto che suo figlio ha intenzione di traslocare. In seguito alla presentazione dei due progetti del porto, il cliente chiede a Serkan di combinare la sua parte architettonica con quella paesaggistica di Eda.