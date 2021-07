Avere delle labbra super voluminose è nel desiderio di moltissime donne. Scopriamo come ottenerle senza bisogno di ricorrere a correzioni makeup e al filler professionale.

Le labbra carnose sono naturalmente belle e desiderabili, quante volte però si deve ricorrere al trucco labbra overline o all’iniezioni di filler da parte del chirurgo estetico? In entrambi i casi la maggior parte delle volte l’effetto non sarà naturale e nel caso del filler si tratterà di una pratica, anche se minimamente invasiva, anche un poco fastidiosa e ci si dovrà affidare al buon senso dell’operatore per scongiurare un risultato anti estetico ed esagerato.

Esiste un metodo, semplice, naturale e alla portata di tutti per rendere le nostre labbra super voluminose con il trattamento giusto e pochi semplici gesti nella beauty routine che regalerà l’effetto di labbra pump per diverse ore, ecco quale.

Come ottenere labbra super voluminose in modo semplice, gratuito e naturale: il metodo che ogni donna dovrebbe conoscere.

Le nostre labbra sono delle mucose e come tali subiscono molto l’azione di agenti esterni come il freddo, il caldo e persino il vento. Questa loro immediata recettività ci permetterà di condizionarle per renderle più voluminose in pochissimi minuti e attraverso l’applicazione di un prodotto di bellezza, mantenerle tali per diverse ore.

->>LEGGI ANCHE: Makeup viso lungo: gli errori da non commettere se si ha un’ovale magro e allungato

Labbra super voluminose: il metodo infallibile da provare assolutamente

Se volete ottenere delle labbra carnose senza impegnarsi in un makeup contouring o senza ricorrere ad un aiutino professionale, vi basterà utilizzare un prodotto di bellezza semplice e alla portata di tutti ed uno strumento che utilizziamo ogni giorno.

Scrub, spazzolino da denti e gloss volumizzante, il metodo innovativo per avere labbra naturalmente voluminose

Le labbra andranno sottoposte ad un trattamento esfoliante, uno scrub delicato che potrà essere anche preparato in casa.

Il segreto per volumizzare le labbra sarà applicare lo scrub labbra con uno spazzolino da denti praticando dei massaggi circolari e delicati per alcuni minuti.

Le labbra appariranno davvero più gonfie! A questo punto servirà soltanto l’applicazione di un gloss volumizzante, ottimi quelli contenenti sostanze naturali come la capsicina, principio attivo del peperoncino o il veleno d’ape contenuto in molti gloss di ultima generazione.

->>LEGGI ANCHE: Makeup per la pelle matura: ecco i 5 errori da non commettere mai!

Seguendo questo metodo, avrete labbra carnose e dall’effetto naturale che tutti vi invidieranno!