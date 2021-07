Filippo Bisciglia prima dell’ultima puntata di Temptation Island, che vedrà la messa in onda degli ultimi falò dei fidanzati di quest’anno, si è lasciato andare ad un’inedita confessione.

Questa sera si concluderà l’edizione 2021 di Temptation Island, che anche quest’anno ha rivisto, per la gioia del pubblico del piccolo schermo, Filippo Bisciglia nel ruolo di conduttore. Dopo di tutto lo dice anche un antico detto: squadra che vince non si cambia e ci sembra anche piuttosto giusto visto che il segreto del successo dello show non sono soltanto le coppie ma anche chi le accompagna durante il corso del loro viaggio nei sentimenti e Filippo fin dalla prima edizione risulta essere la persona perfetta per tale ruolo.

A dirlo, ovviamente, non siamo soltanto noi, ma sono i dati che parlano, visto che anche quest’edizione si è rivelata essere un vero e proprio successo e a poche ore dall’ultima puntata, Filippo Bisciglia ha fatto un’inedita confessione proprio sull’apprezzamento dei telespettatori verso il programma che da anni conduce.

Temptation Island da record. Filippo Bisciglia emozionato: le sue parole

Temptation Island anche ieri sera, durante la messa in onda della penultima puntata di quest’edizione, si è rivelato essere un vero e proprio successo, collezionando ascolti record. Tanto da confermare l’intero show come il programma di punta di Mediaset durante questo periodo estivo e Filippo, dato il successo e l’amore ricevuto dal pubblico, non ha potuto fare a meno di ringraziarli, confidando per la prima volta di provare una certa tensione ogni qual volta che gli stanno per comunicare l’andamento della puntata della sera prima.

“Non vi nascondo che ogni volta che aspetto i risultati della puntata ( messaggino delle 09.55 a volte 09.58 😂) sono in tensione ed emozionato“ ha esordito Filippo, rivelando che cosa accade poco prima che gli venga comunicato l’andamento della puntata andata in onda la sera prima. “Poi trovo VOI, sempre presenti e non smetterò mai di ringraziarvi” ha aggiunto fiero ed emozionato per l’importante traguardo raggiunto.

“P.S. ieri record stagionale“ ha ammesso per poi dare appuntamento agli utenti della rete questa sera, con l’ultima puntata di quest’anno: “Dimenticavo, ci vediamo questa sera per la puntata finale” ha concluso e siamo sicuri che anche l’appuntamento di questa sera si rivelerà essere un grande successo.

Temptation Island concluderà questa sera una stagione di enorme successo e siamo sicuri che anche il prossimo anno, rivedremo Filippo Bisciglia a timone del progetto. Anche perché il programma senza di lui non è affatto lo stesso.