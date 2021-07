Elisabetta Gregoraci manda messaggi in codice a Pierpaolo Pretelli mentre si trova con la sua fidanzata Giulia Salemi? Lei rompe il silenzio e svela tutta la verità.

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a settembre con un vero e proprio cast bomba, si sta godendo il meritato successo con Battiti Live, lo show musicale che è diventato il programma di punta della rete che lo ospita, ma nonostante ciò non mancano le polemiche.

Un utente della rete, facendo riferimento all’amicizia speciale avuta dalla conduttrice con Pierpaolo Pretelli durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha insinuato che lei gli stia mandando messaggi in codice mentre si trova con Giulia Salemi, dedicandogli alcune canzoni.

Ovviamente la Gregoraci non se n’è stata di certo lì a guardare ed ha scelto di fare chiarezza in merito a questa questione e non le ha di certo mandate a dire.

Elisabetta Gregoraci fa chiarezza: la verità su Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci, è bene precisare, non è stata di molte parole, ma quelle che ha utilizzato sono state piuttosto chiare facendo intendere che lei non sta assolutamente mandando alcun messaggio a Pierpaolo Pretelli. In quanto entrambi hanno fatto la propria vita e stanno andando avanti per la propria strada, lui con Giulia Salemi mentre lei per conto suo, dedicandosi completamente a suo figlio e al suo lavoro. Smentendo assolutamente quanto dichiarato dall’utente in questione, che non ci è affatto andato leggero:

“Basta dedicare canzoni a Pierpaolo, hai rotto!“ ha esordito l’utente su Instagram. “Lui presenta la ragazza alla sua famiglia e le fa passare dei momenti insieme a suo figlio” ha poi proseguito. “E’ una cosa molto seria, non è un gioco. Anche perché non credo che tu presenti tuo figlio al primo uomo che passa“ ha aggiunto. “E tu continui a corrergli dietro? Ma tutto apposto? Elisabetta, trovati un uomo che ami solo te anche perché dopo risulti essere senza dignità“ ha poi concluso.

La replica di Elisabetta, come anticipato, non è di certo tardata ad arrivare: “La droga fa male … molto“ ha concluso secca, probabilmente rimasta senza parole di fronte ad una simile e fantasiosa descrizione di quello che lei avrebbe fatto.

Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli non c’è assolutamente niente e da diverso tempo. Tant’è che lui non ha nemmeno preso parte, nonostante avrebbe voluto, a Battiti Live.