Come fare per essere il migliore sotto le lenzuola? Di certo non si può imparare come fare l’amore bene grazie ad un articolo online ma possiamo di certo darti qualche spunto per migliorare la tua situazione sotto le lenzuola. Proviamo?

Tutti vorremmo essere i più bravi quando si parla di intimità, non è vero?

Dopotutto fare l’amore non è così semplice come può sembrare: a sentire gli altri basta avere solo un poco di spontaneità.

Ma è davvero così?

Certo, “saperci fare” sotto le lenzuola ha più a che vedere con la voglia di farlo che con tecniche particolari o corsi avanzati.

Noi, però, abbiamo pensato di svelarti qualche trucco per essere davvero il più bravo a fare l’amore: non sei curioso di scoprire quali siano?

Come fare bene l’amore: la lista di suggerimenti di cui hai bisogno

Partiamo da un presupposto importante. Il primo ingrediente, per imparare come fare l’amore bene, è solo uno: avere voglia di farlo!

Inutile forzarsi o cercare di fare l’amore perché pensi che sia “dovuto” (brrr, che pensiero brutto, non farlo mai più!).

Per questo la maggior parte degli articoli e dei suggerimenti che ti vengono dati quando si parla di intimità prevede come soluzione l’idea di “concentrarsi” o “godersi l’attimo“!

Più sei preoccupato di doverlo fare e di doverlo fare bene e meno ti godrai il divertimento: insomma è un cane che si morde la coda!

Fortunatamente abbiamo pensato ad alcuni passaggi concreti da suggerirti per darti qualche idea su come fare bene l’amore.

Che ne dici: può valere la pena provarne qualcuno?

Essere altruisti

Ehi, questo è uno dei primi comandamenti quando si parla di intimità e deve valere per entrambi!

Inutile avere un rapporto intimo se entrambi pensate solo al vostro piacere e se sapete già che appena avrete “finito” vi girerete dall’altra parte nel letto e vi addormenterete!

Ci sono numerosi modi per soddisfare il partner, senza per forza ricorrere solo e sempre al rapporto completo, che prevede la penetrazione.

Fortunatamente, questi passaggi sono quasi tutti tra quelli che vi suggeriremo qui sotto!

Pratiche nuove

Lo abbiamo detto e ripetuto tantissime volte ma, come direbbero gli antichi, repetita iuvant.

Non esiste solo la penetrazione nell’intimità! Che ne dici di sorprendere il tuo partner con qualche pratica “nuova”?

Non devi assolutamente fare qualcosa che non ti va, sia chiaro (lo ripeteremo ancora ed ancora).

Puoi, però, provare ad avere un approccio “nuovo” alla vostra relazione intima! Potete provare a condividere un momento di autoerotismo, a fare uno spogliarello oppure, semplicemente, a fare qualcosa di nuovo.

La persona che ti può dare gli spunti migliori… è proprio il tuo partner!

Come fare bene l’amore? Ma spiegandovi le vostre fantasie!

Un altro dei suggerimenti migliori che possiamo darti è proprio quello di iniziare a parlare delle vostre fantasie intime.

Ehi, lo sappiamo che credi siano imbarazzanti (lo sono per tutti) ma tu ed il tuo partner potreste trarre un immenso beneficio dal parlarne!

Non importa di che cosa si tratta: se ti senti tranquilla (ed anche il tuo partner si sente felice), provate a raccontarvi le vostre fantasie erotiche.

Magari potete metterle in atto oppure, semplicemente, fantasticare insieme o trovare libri o contenuti hot che possano aiutarvi ad entrare nel mood.

Fare un passo in più verso l’altro è così semplice e il risvolto veramente fantastico: che ne dici di fare un tentativo?

Cena od appuntamento a luci rosse

Infine, un altro dei nostri suggerimenti è quello di creare un vero e proprio percorso che vi porti, infine, nella camera da letto.

Poco importa che tipo di relazione abbiate: vale sempre la pena creare un “appuntamento” speciale, nel quale sapete già che cosa succederà!

Potreste pensare di provare una cena con i cibi afrodisiaci oppure uscire per andare a bere qualcosa indossando la biancheria intima più provocante.

Insomma, l’idea è quella di migliorare la vostra vita intima… rendendola l’ultimo dei vostri problemi!

L’eccitazione parte da lontano e non dal letto: a quello ci dovete arrivare, preferibilmente strappandovi i vestiti!

Fate diventare questa abitudine un appuntamento “fisso” e vedrete come migliorerà la vostra vita intima!