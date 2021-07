Alessia Marcuzzi ama lo stile in Black & White, e con lei anche noi! I migliori outfit bianco e nero di sempre!

Ami il bianco e nero e vorresti che i tuoi outfit fossero super trendy? Questa è la guida di stile che fa al caso tuo. Ecco gli outfit black and white più trendy in assoluto. Ci insegna come crearli Alessia Marcuzzi!

Si sa, i colori dei nostri outfit seguono il cambiamento delle stagioni, e con esso il cambiamento del nostro umore.

Decidiamo di utilizzare colori scuri quando il cielo è grigio, piove, e fa freddo. Quando si iniziano ad intravedere due raggi di sole, ecco che il fucsia, il rosso e il verde si precipitano nel nostro armadio, caratterizzando gli outfit delle stagioni calde.

Adesso che siamo in estate piena, possiamo dire di aver indossato abiti colorati e sgargianti da qualche mese, e noi amanti dei colori tenui, stiamo un po’ iniziando a stancarci. Abbiamo bisogno di tinte unite e colori scuri!

E allora, perché non ritornare alle radici, ossia al nostro amato nero, anche se in estate? Perché non sai come abbinarlo in un look estivo? Per questo motivo ci siamo noi di CheDonna, e sei sulla guida di stile che fa proprio al caso tuo.

Per utilizzare il nero in un outfit estivo c’è solo un modo: creare un look black and white!

Il look bianco e nero, oltre ad essere adatto a tutte le occasioni, è un modo facile per essere trendy utilizzando il nero in un outfit estivo.

Non a caso, la bella Alessia Marcuzzi, in più di un post pubblicato sul proprio feed di Instagram, si mostra indossando degli outfit black and white!

Ma nello specifico, cosa indossare? Ecco tutto quello che c’è da sapere per un perfetto total look estivo black and white, come Alessia Marcuzzi!

Ecco come Alessia Marcuzzi crea il suo outfit Black and White! Segui gli step per ricreare i look!

Iniziamo subito parlando degli outfit di Alessia Marcuzzi:

il primo look, postato sul proprio feed di Instagram il 23 luglio, Alessia Marcuzzi si mostra in un outfit che potremmo definire sia classy, ossia classico e adatto a tutte le occasioni, che rock&roll. Com’è possibile? Perché la bella Alessia ha mescolato due stili! Ha indossato una maglia smanicata morbida, accollata, a righe bianche e nere. La maglia è stata indossata sopra una minigonna aderente nera in pelle, che dava il tocco strong al look. Il tutto abbinato ad un sandalo flat alla schiava, anch’esso nero. A chiudere, una borsa da spalla nera in pelle, trucco “no make-up”, ossia che non si vede (o addirittura non c’è), e capelli raccolti in una coda bassa semplice. Questo è uno dei look più semplici da ricreare, ma che vi darà molte soddisfazioni! il secondo look, postato sempre su Instagram il 22 luglio, vede Alessia Marcuzzi indossare un camicione oversize di cotone bianco. Sotto, la conduttrice indossa un mini abito aderente nero, che più che altro sembra una canottiera aderente lunga. Il look viene completato da un marsupio nero in pelle, indossato però a tracolla, che riempie il look e gli conferisce un tocco di street style. Questo look dovete assolutamente salvarlo, perché vi basta cambiare la scarpa, ad esempio un sandalo con tacco, e la borsa, magari una pochette da mano, e in un attimo sarete pronte per la cena fuori o l’aperitivo con le amiche.

Adesso che abbiamo spiegato come Alessia Marcuzzi indossa il black and white con stile e eleganza, proviamo a vedere altri outfit, che ci saranno sicuramente utili!

t-shirt bianca e slip dress: uno degli abbinamenti più trendy della primavera è quello creato da una t-shirt bianca basica e uno slip dress, ossia l’abito sottoveste, indossato sopra la t-shirt. Questo abbinamento sarà trendy anche in autunno, da indossare però con la camicia al posto della t-shirt. Quindi perché non utilizzarlo già da subito? Prendete la vostra t-shirt bianca preferita, indossatela sotto al vostro slip dress nero effetto seta, chiudete il tutto con una cintura nera con borchie in vita e un sandalo flat, anch’esso nero!

uno degli abbinamenti più trendy della primavera è quello creato da una t-shirt bianca basica e uno slip dress, ossia l’abito sottoveste, indossato sopra la t-shirt. Questo abbinamento sarà trendy anche in autunno, da indossare però con la camicia al posto della t-shirt. Quindi perché non utilizzarlo già da subito? Prendete la vostra t-shirt bianca preferita, indossatela sotto al vostro slip dress nero effetto seta, chiudete il tutto con una cintura nera con borchie in vita e un sandalo flat, anch’esso nero! blusa e pantalone a palazzo: se hai bisogno di un look più formale, magari per andare a lavoro, questo è l’outfit che fa per te. Blusa a mezza manica base bianca con righine nere e fiocco (che non è essenziale) sul collo. Pantalone super palazzo a vita alta. Borsa shopping in pelle nera e tacco comodo. Andare in ufficio non è mai stato così trendy!

se hai bisogno di un look più formale, magari per andare a lavoro, questo è l’outfit che fa per te. Blusa a mezza manica base bianca con righine nere e fiocco (che non è essenziale) sul collo. Pantalone super palazzo a vita alta. Borsa shopping in pelle nera e tacco comodo. Andare in ufficio non è mai stato così trendy! maglia e gonna midi: ultimo, ma non meno importante, è l’outfit sporty chic composto da una maglia bianca e una gonna midi larga nera. la maglia deve essere a tinta unita, mentre la gonna può essere a fantasia. L’importante è che sia bianca e nera. Chiudete poi il tutto con la vostra sneakers preferita e il vostro look sporty chic è concluso!

Questi sono solo alcuni degli outfit che si possono creare con il bianco e nero, ma le opzioni sono infinite!

In tutti i casi, qualunque sia il vostro outfit, con il bianco e nero non si sbaglia mai!

