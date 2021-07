By

Passerai le vacanze lontano dal partner? Ecco alcuni suggerimenti per tenere viva la passione usando il tuo (ed il suo) telefono!

Lo sappiamo, lo sappiamo: l’idea di stare lontana dal tuo fidanzato o dalla tua fidanzata ti fa veramente intristire, non è vero?

Poco importa (o quasi) che sia tu a partire oppure la tua dolce metà: di sicuro passare qualche giorno separati non è una tragedia ma neanche una vera passeggiata!

Ebbene, pensa che questo momento potrebbe essere uno di quelli che può aiutarvi a cementificare ancora di più la vostra unione.

Senza il partner vicino, infatti, potete veramente sbizzarrirvi con le fantasie: dopotutto non dovete “fare” niente a breve termine e potete veramente riaccendere la passione!

Ma… come si fa? Non preoccuparti: ti diamo noi qualche spunto!

Vacanze lontano dal partner: come riaccendere la passione al telefono

Va bene, va bene, lo sappiamo: al giorno d’oggi esistono le videochiamate, le foto su WhatsApp, la possibilità di inviare video e, oltretutto, sempre senza pagare!

Insomma ormai siamo quasi schiavi del telefono e di certo non andiamo da nessuna parte senza di lui: neanche in vacanza!

Possiamo sfruttare questo piccolo fatto a nostro favore, soprattutto quando facciamo le vacanze lontano dal partner.

Pensaci bene: siete lontani e per quanto questo sia triste, vuol dire anche che non devi depilarti o che, se vuoi, puoi anche non pettinarti o essere sensuale in pigiama.

Eh sì, perché quello che vogliamo consigliarti oggi è proprio di lasciarti andare alla sensualità sotto le lenzuola con il tuo partner… però solo con una chiamata!

Oggi siamo tutti veramente abituati alla parte “visiva” delle nostre comunicazioni. Foto e video sono facilissimi da realizzare, anche in maniera copiosa, e anche facilissimi da inviare.

Ancora di più! Oggi puoi contare sull’utilizzo di filtri o modificare la foto direttamente dal tuo cellulare alzando od abbassando un poco i parametri.

Insomma: magari avete già usato il telefono per accendere la passione ma mai pensando ad una chiamata. Sempre con foto e messaggi o magari qualche video particolarmente stuzzicante!

Bene, oggi abbiamo deciso di darti qualche suggerimento per accendere la passione al telefono: dopotutto, cosa c’è di meglio di scaldare l’atmosfera… fino a quando il tuo partner non torna?

Guida su come ravvivare la coppia al telefono: ecco cosa puoi fare quando il partner è lontano

Partiamo dalle basi. Ora che siete lontani, potete utilizzare questa distanza per creare una vera e propria fantasia.

Dopotutto non dovete far altro che parlare al telefono con il vostro partner: il bello, poi, si vedrà quando sarete di nuovo insieme!

Se pensi di non saper parlare al telefono con i tuo compagno, non preoccuparti: ecco i nostri suggerimenti!

entra nel mood : eh sì, non si tratta di una sciocchezza ! Metti le luci basse , vestiti sensuale se vuoi oppure guarda qualcosa (anche una serie TV) che ti faccia eccitare . Niente di peggio che far partire la conversazione parlando di altro o avendo per la mente tutt’altra idea!

: eh sì, non si tratta di una ! Metti le , se vuoi oppure (anche una serie TV) che ti . Niente di peggio che la parlando di altro o avendo per la mente tutt’altra idea! accordatevi sul momento : sii sicuro di chiamare in un momento in cui il tuo partner ti può dare retta . Nessuno vorrebbe ricevere una chiamata sensuale mentre sta facendo rafting oppure è impegnato in una cena con tutti gli amici , vero?

: sii sicuro di in un in cui il tuo ti . Nessuno vorrebbe ricevere una mentre sta facendo rafting oppure è impegnato in una con gli , vero? mettiti le cuffiette : non solo perché così avrai le mani libere (se capisci cosa intendiamo) ma anche perché non vuoi di certo che il telefono ti sfugga di mano proprio sul più bello !

Le cuffiette ti faranno sentire più tranquillo ed anche più sensuale: chiudendo gli occhi ti sembrerà di avere il partner proprio vicino a te!

: non solo perché così avrai le (se capisci cosa intendiamo) ma anche perché non vuoi di certo che il ti di ! Le cuffiette ti faranno sentire più tranquillo ed anche più sensuale: gli ti di proprio a te! nessun momento di silenzio: ehi, lo sappiamo che è difficile ma sarebbe preferibile evitare i momenti di silenzio. Non fanno proprio al caso vostro!

Se pensi di avere problemi a mantenere il ritmo, preparati qualcosa da dire oppure, ancora meglio, leggi qualcosa di sensuale!

Ci sono numerosi libri che possono darti una mano: niente di meglio di loro per “rompere il ghiaccio“.

Che ne dici: vale la pena fare un tentativo e trasformare la vacanza del tuo partner (o la tua) in un potentissimo afrodisiaco?

Noi vi suggeriremmo di tentare: non c’è niente di meglio del frutto proibito e visto che voi siete già fidanzati, usare la lontananza è un ottimo modo per rendere la vostra relazione più hot.

Anche se fanno più di trenta gradi, noi vi suggeriamo di provare: dopotutto non può farvi male!