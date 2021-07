L’ultima settimana di Luglio sarà ricca di sorprese o darà del filo da torcere a qualcuno? Scopriamo i pronostici delle stelle.

Siamo ormai giunti all’ultima settimana di Luglio. Un mese sicuramente particolare che è riuscito a spezzare alcuni equilibri e a costringere diversi segni ad affinare la loro pazienza così come la capacità di attendere momenti migliori. Un mese che tra alti e bassi sta offrendo comunque diverse soddisfazioni e che ha ancora molto in serbo per i vari segni. Scopriamo quindi come andranno i prossimi giorni secondo le stelle.

Come sarà l’ultima settimana di Luglio? Ecco cosa dicono le stelle

Ariete – Una settimana da vivere con calma

L’ultima settimana di Luglio ti sentirai meno motivata ad agire e a tratti un po’ scarica. Questo è il momento ideale per prenderti del tempo e riposarti sia fisicamente che mentalmente. Facendolo potrai mettere in luce alcuni aspetti della tua vita che se ben trattati potrebbero cambiare in meglio il tuo futuro. Per farlo, però, occorre proprio che tu ti decida a rallentare un po’, facendo spazio alla logica ed offrendo alla tua vita la possibilità di sorprenderti anche con le piccole cose.

Toro – Una settimana di aggiustamenti

Con l’ingresso nell’ultima settimana di Luglio ti troverai faccia a faccia con situazioni che ti trascinavi dietro ormai da un po’ di tempo. È giunto per te il momento di sistemarne alcune e di archiviarne definitivamente altre. Per farlo, però, dovrai concentrarti su di loro senza distrazioni e con tutta la grinta che metti solitamente nelle questioni importanti. Lavorare su certi aspetti della tua vita ti aiuterà a far chiarezza dentro di te e ti porterà a migliorare sia il rapporto che hai con gli altri che quello, ancor più importante, con te stessa.

Gemelli – Una settimana in cui sentirti leggera

Finalmente, il mese di Luglio riuscirà a donarti qualche giorno di serenità costante. Un vero e proprio regalo che non faticherai ad accogliere e che ti porterà a sentirti più carica e motivata che mai. Archiviati alcuni problemi logistici che ti inseguivano da un po’, ti sentirai finalmente più leggera e più che mai pronta ad andare incontro al periodo estivo con tutta l’energia vitale che solo tu sai metterci. Amicizie, amore e persino nuovi incontri saranno baciati dalla fortuna.

Cancro – Una settimana in cui puntare su te stessa

Questi ultimi giorni di Luglio avrai modo di mettere te stessa al centro del tuo mondo. Forse ciò non sarà sempre ben visto dagli altri ma potrai contare su una determinazione che ti spingerà ad ascoltare solo i tuoi bisogni. Che si tratti di lavoro o di relazioni interpersonali ti scoprirai a sapere sempre cosa vuoi. E ciò ti aiuterà a vivere al meglio ogni situazione. Ciò che conta è far tesoro di questa nuova consapevolezza in modo da portarla con te anche nei prossimi mesi.

Leone – Una settimana in cui tirare un po’ il fiato

È vero, per te la vita non va mai in vacanza e ciò vale in particolar modo per il lavoro. A volte, però, è importante anche saper mettere dei paletti ed imporsi di rispettarlo. Farlo gioverà sia alla tua psiche che ai rapporti che hai con gli altri. L’ultima settimana di Luglio, in tal senso, ti darà modo di prenderti del tempo per te e per i tuoi pensieri. Una situazione che troverai a suo modo piacevole e che potrebbe insegnarti altri modi di gestire le tue incombenze, mettendo da parte ciò che non è poi così importante e gestendo con maggior calma tutto il resto.

Vergine – Una settimana da vivere con lentezza

L’ultima settimana di Luglio si profilerà in modo nettamente diverso dalle altre. Ti scoprirai a vivere certe situazioni con estrema lentezza e tutto senza capire se la cosa dipende da te. In ogni modo si tratta di un’attitudine che una volta appresa potrebbe aiutarti a vivere con minor urgenza diverse situazioni particolari e che solitamente vivi con un certo nervosismo. Sta a te quindi decidere come prendere le cose. Seguendo l’aspetto propositivo avrai sicuramente molto più da ottenere che non facendo il contrario.

Bilancia – Una settimana che andrà crescendo in bellezza

I primi giorni di quest’ultima settimana inizieranno in sordina, trovandoti sempre più concentrata su impegni e problemi da risolvere. Da metà settimana, però, le cose inizieranno a cambiare e la tua voglia di leggerezza inizierà a farsi sentire. Ciò ti consentirà di prendere al meglio alcune situazioni e di concederti finalmente un po’ di tempo per te. Tempo che ti piacerà dedicare sia alle cose che ami che alle relazioni che rietieni più importanti. Soddisfazioni in arrivo.

Scorpione – Una settimana da dedicare alla logica

L’ultima settimana di Luglio ti donerà una lucidità mentale in grado di fare la differenza. Improvvisamente calma e con una visione delle cose ben più spiccata del solito, riuscirai a prendere le giuste decisioni. Cosa che si verificherà sopratutto riguardo questioni che ti assillavano da un po’ di tempo. Esattamente la cosa migliore per poterti avviare verso un mese da vivere in vacanza e in cui goderti il meritato relax. Relax che potrai sfruttare anche per concentrarti sulle tue vere passioni. Sentimenti in crescita.

Sagittario – Una settimana in cui limitarsi a vivere

Quest’ultima settimana di Luglio scorrerà in modo un po’ strano. Da un lato ci sarà spazio per i sentimenti che si faranno meno impetuosi ma più profondi. Dall’altro, anche il lavoro sarà in grado di concederti non poche soddisfazioni. La tua voglia di libertà e di vacanza ti porterà però a dover fare delle scelte. Il segreto sarà quindi quello di vivere limitandoti a prendere ogni cosa come senti al momento. Il tuo essere istintiva ti aiuterà e in caso di errori avrai sempre modo di rimediare una volta rientrata dalle vacanza.

Capricorno – Una settimana sorprendentemente serena

Con l’ingresso nell’ultima settimana di Luglio ti troverà finalmente a vivere dei momenti sereni che ti porteranno a sentirti carica come non ti capitava da tempo. Ciò ti consentirà di migliorare il rapporto con gli altri ed in particolare con le persone a cui tieni di più. A ciò si unirà una voglia di relax che finalmente sarai in grado di assecondare. Questo è anche il momento giusto per rispolverare alcuni tuoi desideri. Sceglierne almeno uno da portare avanti al fine di realizzarlo ti darà la motivazione per restare nel giusto mood quanto più a lungo possibile.

Acquario – Una settimana da vivere… connessa

Per quanto strano che sia, quest’ultima settimana di Luglio ti porterà a vivere al meglio le relazioni interpersonali. Ti sentirai infatti più motivata ad agire e ad interagire con gli altri. A ciò si unirà una certa voglia di fare che ti spingerà ben oltre quanto tu non riesca a fare di solito. Un buon momento per raggiungere dei traguardi importanti e per collezionare tanti piccoli successi. Ricorda solo di usare sempre la mente e di ragionare ogni più piccolo cambiamento. In questo modo sarai certa di non sbagliare.

Pesci – Una settimana in cui consolidare successi

L’ultima settimana di Luglio si rivelerà piuttosto proficua per tutte quelle piccole questioni che ti trascinavi dietro da un po’. Ti sentirai molto più sicura di te e ciò ti aiuterà a raggiungere gli obbiettivi più rapidamente. Anche sul lavoro ci sono ampi margini di successo e di avanzamento di carriera. E basterà concentrarti sul dialogo con gli altri per avere buoni rapporti e riuscire a comunicare quanto senti importante. Sentimenti in crescita. Così come una certa dose di fortuna che ti porterà a realizzare alcuni tuoi desideri. E che al contempo ti consentirà di gettare basi importante per far sì che si avverino anche quelli più grandi.

L’ultima settimana di Luglio si prospetta davvero interessante e generalmente positiva per tutti i segni dello zodiaco. Al fine di averne una visione più ampia è importante controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo, infatti, sarà possibile avere una visione più chiara e ricca di tutte le sfumature che solo la parte più profonda di noi è in grado di rivelare.