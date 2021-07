Avanti o indietro? Secondo te dove sta andando quest’uomo? la tua risposta ti rivela cosa ti aspetta in un prossimo futuro.

Il test di oggi è un test psicologico pieno di magia, in grado di predire il tuo futuro. Ogni immagine ed il modo in cui la interpretiamo può rivelare qualcosa sulla nostra personalità. Oggi ti chiediamo di rispondere ad una semplicissima domanda: “Secondo te in quale direzione si stanno dirigendo le braccia dell’uomo nel disegno?”.

Test: l’uomo nel disegno va avanti o indietro?

Tutti noi comunichiamo attraverso il linguaggio ma anche attraverso un sistema non verbale fatto di simboli, espressioni e gesti.

Inoltre il senso che ognuno di noi attribuisce alle cose non è lineare ed univoco, questo è il motivo per il quale tra le persone spesso c’è disaccordo. Non vediamo tutti le cose allo stesso modo, non solo per quanto riguarda il modo di inquadrare le diverse situazioni ma anche il modo di percepirle. Il senso quindi è “magia” può essere multiplo, sfaccettato o uguale.

I test psicologici spesso si basano su immagini il cui significato non è soggettivo; nel caso del test di oggi non è così scontato dire se l’uomo raffigurato sta aprendo le braccia andando avanti o indietro. Questo rende questo test una ottima occasione per far emergere il nostro senso e valutare come questo influisce sulla nostra vita. Non a caso un noto proverbio recita: “Noi siamo quello che pensiamo”. Il nostro senso, non è altro che ciò che pensiamo, sentiamo, desideriamo, temiamo e così via. Vediamo cosa il tuo senso rivela di te.

Soluzione del test

Se pensi che l’uomo nell’immagine stia aprendo le braccia andando:

AVANTI

Se osservando il disegno hai la sensazione che l’uomo che apre le braccia in avanti, molto probabilmente il tuo futuro ti riserva un incontro speciale. Proprio come quest’uomo che apre le braccia andando avanti, tu in questo momento della tua vita sei ben disposto verso il futuro, sei sicuro che la vita ha in serbo per te qualcosa di bello. La verità è che hai messo tanto ma stai imparando a ricevere, sai di meritare tanto e confidi nel fatto che ciò che ti aspetta ti verrà dato.

INDIETRO

Se, guardando questa immagine hai percepito che l’uomo aprendo le braccia andasse all’indietro, il tuo prossimo futuro ti riserva la libertà. E’ finalmente giunto il momento di lasciarti andare. Finalmente sei deciso a lasciarti il passato alle spalle, non sei più vincolato a tutto ciò che è stato, vivi nel presente e stai dando importanza al qui e ora. L’uomo non sta aprendo le braccia per ricevere, ma per sbarazzarsi di quello che ha, in segno di liberazione, per scrollarsi il peso del passato di dosso, e iniziare a guardare in avanti.